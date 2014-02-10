طلسم سرمایه گذاری در شیراز را خواهیم شکست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاك ‌فطرت عصر دوشنبه در صحن علني شوراي اسلامي شهر شيراز گفت: طي سه سال گذشته كارهاي بزرگي در عرصه سرمايه ‌گذاري انجام شده که در کلانشهر شیراز بی سابقه بوده است.

وی تصریح کرد: قرار نیست با اعداد و ارقام بازی کنیم بلکه به راحتی می توان آنها را بررسی کرد و به نتیجه رسید.

شهردار شیراز تاکید کرد: راه‌اندازي معاونت اقتصادي و سرمايه ‌گذاري بدون بررسی و مطالعه انجام نشده بنا بر این توقع همکاری و همراهی داریم.

پاك‌ فطرت ادامه داد: راه‌اندازي بانك زمين در راستاي توسعه سرمايه‌گذاري بوده اما متاسفانه اين بانك در سيستم اداري گير كرده در حالیکه راه اندازی این بانک به راحتی می تواند ما را در مباحث سرمایه گذاری کمک کند.

وي تاکید کرد: معاونت اقتصادي نيز بايد مديريت برنامه ‌ريزي اقتصادي داشته باشد، اگرچه 60 درصد كار اين معاونت، كارشناسي، فني و تخصصي است و 40 درصد مباحث اقتصاد نظري است.

شهردار شیراز یادآور شد: در خصوص ادعاي عضو شوراي اسلامي شهر شيراز مبني بر توقف برخي پروژه‌ها باید بگویم که در قرارداد مورد نظر شما كه سال 65 منعقد شده آنقدر باز عمل گردیده كه طرف قرارداد هر زماني برايش مقرون به صرفه نباشد مي‌تواند گلوي شهرداري را فشار دهد.

پاک فطرت تاکید کرد: اگر مطمئن شود اختلاف و اشكالي بين معاونت فرهنگي و سازمان فرهنگي وجود دارد‌ هر دو مسئول را تغيير خواهد داد البته تاکنون در بخش فرهنگی و اجتماعی مشکلی ایجاد نشده است.