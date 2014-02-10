تیم بسکتبال همیاری زنجان شهرداری گرگان را با شکست بدرقه کرد/ انتقام بسکتبال زنجان از گرگان

به گزارش خبرنگار مهر . تیم بسکتبال همیاری زنجان عصر دوشنبه در هفته پایانی رقابت های لیگ برتر بسکتبال در سالن 6 هزار نفری مجموعه ورزشی انقلاب شهر زنجان میزبان تیم شهرداری گرگان بود که توانست با اقتدار و با نتیجه 67 بر 57 این تیم را شکست تیم همیاری شهرداری زنجان در کوارتر نخست توانست در یک بازی حساب شده و با بهره گیری از بازیکنان اصلی خود با نتیجه 23 بر 15 حریف خود را شکست دهد.

این روند در کوارتر دوم نیز تکرار شد و تیم همیاری توانست کوراتر دوم را نیز با نتیجه 21 بر 17 به سود خود به پایان رسانده تا با نتیجه 44 بر 32 به رختکن برود. تیم شهرداری گرگان که نمی خواست بازنده این رقابت باشد به حملات خود در کوراتر سوم افزود و نتوانست بیشتر از 13 امتیاز به اندوخته های خود اضافه کند در حالیکه همیاری در این کوارتر نیز 15 امتیاز کسب کرد.

تیم همیاری شهرداری زنجان در پایان کوارتر سوم نتیجه بازی را 67 بر 57 به سود خود به پایان رساند تا جایگاه خود را در جمع 8 تیم برتر رقابت های لیگ برتر بسکتبال به رغم داشتن یک بازی معوقه تثبیت کند.

در این میان تیم بسکتبال شهرداری گرگان چشم به بازی های پلی آف دارد تا به عنوان تیم صعود کننده به دسته پائین تر شناخته نشود.