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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۴۷

سرهنگ میرتقی:

پایبندی به ارزشهای اسلامی زمینه پیشرفت کشور را فراهم می کند

پایبندی به ارزشهای اسلامی زمینه پیشرفت کشور را فراهم می کند

گرگان- خبرگزاری مهر: فرمانده تیپ 230 مستقل سرلشگر شهید متاجی گرگان گفت: مردم می توانند با پایبندی به ارزشهای والای انقلاب ضمن پاسداری از آنها زمینه پیشرفت در تمامی عرصه ها را فراهم کنند.

سرهنگ سید حسین میرتقی در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز داشت: ما باید تلاش کنیم تا زمینه های پیشرفت در کشور را فراهم کنیم چرا که استکبار جهانی در همه حال به دنبال این است که بر ما غلبه کند و برای این کار از هر حربه ای استفاده می کنند.

وی افزود: مردم ایران به ویژه لشگریان باید هوشیار باشند تا ناخواسته  در راه تحقق اهداف جهان خواران قدم نگذارند و با شرکت گسترده در راهپیمایی 22 بهمن ماه بار دیگر بر عزت و سربلندی ایران اسلامی بیفزایند.

سرهنگ میر تقی با اشاره به خصوصیات امام خمینی (ره) اظهار داشت: در حال حاضر نام امام خمینی (ره) بر قله های بلند دنیا می درخشد چرا که ایشان با تسلیم نشدن در مقابل حکومت فاسد پهلوی توانست انقلابی را بنا کند که هم اکنون دنیا از آن به عنوان حرکتی عظیم یاد می کنند.

وی تلاش برای سربلندی و عزتمندی نظام جمهوری اسلامی را خدمتی بی منت و افتخاری بزرگ دانست و خاطرنشان کرد: کارکنان لشگری  باید تلاش کنند تا بتوانند بستر مناسبی را برای آشنایی جوانان  و نوجوانان با ولایت فقیه و امام خمینی (ره) بعنوان رهبر شکل گیری انقلاب اسلامی ایجاد کنند.

کد مطلب 2233945

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