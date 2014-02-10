مسئولین البرزی به زیارت مزار شهدای گمنام فردیس رفتند/توجه به زیرساختهای فرهنگی فردیس ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر علی اکبر ایمانی در نشستی صمیمانه با استاندار و مسئولین استانی و شهرستانی با اشاره به دغدغه ها و کمبودهای شهرستان تازه تاسیس فردیس اظهار داشت: مردم ساکن در این شهرستان برای دفن مردگان خود مجبورند از آرامستان شهرستان ملارد استفاده کنند و این مشکل به نوبه خود هزینه های زیادی را بر مردم تحمیل کرده است.

ایمانی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه بیمارستان 100 تختخوابه فردیس مدتهاست که کلنگش بر زمین زده شده ولی به بهره برداری کامل نرسیده و همت بلند مسئولین را می طلبد چرا که داشتن بیمارستانی با امکانات مناسب یکی از خواسته های به حق مردم است.

رسیدگی به وضعیت ورزش فردیس ضروری است

وی یادآور شد: مشکلات زیست محیطی شهرستان نیز برای مردم خطرآفرین است و باید سوخت دیگری برای تولیدات نیروگاه فردیس در نظر گرفته شود تا مردم از خطر آلودگ هوا در امان بمانند.

وی در ادامه با اشاره به کمبودهای سالن ها و باشگاههای ورزشی در فردیس گفت: یک ورزشگاه وجود دارد که به علت پاره ای مسائل بی استفاده مانده و باید کارهای عمرانی از سر گرفته شود تا این مجموعه به طور کامل در اختیار مردم قرار بگیرد، نباید از ذهن مسئولین این مطلب دور بماند که ورزش جوانان را از بزه های اجتماعی دور نگاه می دارد.

ایمانی خاطرنشان کرد: وجود زندان کچویی معضل بزرگی برای مردم منطقه است و مسئولین باید ساماندهی ندامتگاهها را در دستور کار قرار دهند.

امام جمعه فردیس در پایان با اشاره به وجود فرقه های ذاله در این منطقه افزود: باید کارهای فرهنگی و مذهبی با برنامه ریزی دقیقی صورت پذیرد تا از این به بعد شاهد برچیده شدن تمامی فرق ذاله باشیم.

در پایان نشست مسئولین استان به همراه امام جمعه فردیس به زیارت مزار شهدای گمنام رفتند و با نثار گل یادشان را گرامی داشتند.