به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، رئيس جمهوري عراق دركنفرانس خبري با حضور اعضاي كميته تدوين قانون اساسي دائمي عراق در بغداد با بيان اين مطلب ابراز داشت : پيش نويس قانون آماده شده است وما آن را براي همه پرسي مردم هوشيار عراق عرضه مي كنيم، تا نظر خود را در مورد آن بدهند.

وي اذعان كرد: البته برادران اهل تسنن درمورد پيش نويس قانون اساسي برخي ملاحظاتي دارند كه اين ملاحظات جزيي ازفرايند دمكراسي است.

جلال طالباني ابراز اميدواري كرد: مردم عراق با پيش نويس قانون اساسي موافقت نمايند تا روند جديد حكومت براساس دمكراسي و حق ملي مساوي و اتحاد و نظام فدرالي براساس حقوق مساوي همه شهروندان و ملزومات باشد .

رئيس جمهوري عراق با اشاره به اينكه فرستاده مذاكره كنندگان عرب هاي سني اعتراض خود را به برخي نكات وارده در پيش نويس ابراز داشته است، عنوان كرد: هيچ كس نمي تواند ادعا كند كه نماينده تمام اعراب سني است .

وي ياد آور شد : توافق درمورد قانون اساسي بين همه افراد شده است نه بين هيات هاي نمايندگي مردم عراق.



رئيس جمهوري عراق در پايان تاكيد كرد: اگر مردم عراق پيش نويس قانون اساسي را بپذيرند اين قانون اساسي به قوت خود باقي خواهد ماند درغير اين صورت ما براي تدوين قانون ديگرتلاش خواهيم كرد.

مجمع ملي عراق (پارلمان موقت ) از ظهر امروز يكشنبه كار بررسي نسخه نهايي پيش نويس قانون اساسي عراق را آغاز كرده است.