پاکستان و افغانستان کمیسیون مرزی مشترک تشکیل می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، در دیدار روز دوشنبه معاونان وزرای کشور افغانستان و پاکستان در کابل دو طرف تصمیم به تشکیل کمیسیون مرزی مشترک گرفتند.

در این دیدار همچنین درباره ایجاد بکارگیری سیستم روادید بین اتباع دو کشور و همچنین درباره انتقال زندانیان بین دو کشور مذاکراتی صورت گرفت و توافق شد تا درباره گسترش سیستم روادید هر دو طرف تلاش کنند.

بعد از این توافق وزیر کشور افغانستان درباره تلاش کشورش برای دستیابی به تصمیمات اتخاذ شده در این نشست اطمینان داد.

هفته گذشته نیز سفیر جدید افغانستان در پاکستان از عزم کشورش برای افتتاح کنسولگری افغانستان در لاهور پاکستان برای توسعه هرچه بیشتر روابط دو کشور خبر داده بود.