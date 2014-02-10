"شیار 143" هم ردیف "چ" قرار گرفت/ استقبال از فرش قرمز رضا عطاران در بین مخاطبان مشهدی

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره فیلم فجر در مشهد به نیمه راه رسیده است و با آنکه فقط یک سالن برای اکران فیلم های جشنواره در اختیار مسئولان برگزاری آن قرار گرفته اما ازدحام مردم علاقمند به سینما در مشهد حال و هوای عجیبی به خیابان های منتهی به پردیس سینما هویزه داده است.

"چ مثل چمران" فیلمی متفاوت و قابل تحسین

در بین فیلم هایی که از روز اول در جشنواره فیلم فجر مشهد اکران شد فیلم"چ مثل چمران" ابراهیم حاتمی کیا از نظر مخاطبان مشهد فیلمی متفاوت در بین فیلم های دفاع مقدس و قابل تحسین بود.

فیلمی که تا این لحظه 83 درصد آرای مردمی را به خود اختصاص داده است اما فیلم "شیار 143" ساخته نرگس آبیار که در پنجمین روز جشنواره اکران شد از نظر مردم هم ردیف فیلم"چ" قرار گرفت و مخاطبان از این فیلم رضایت بالایی داشتند.

"رد کارپت" رضا عطاران کارگردان مشهدی که با درون مایه طنز همراه بود هم به دل مخاطبان مشهدی نشست به طوری که در نظر سنجی ها 72 درصد رضایت مردمی را کسب کرد.

جشنواره فیلم فجر مشهد از روز اول با نرسیدن فیلم"انار های نارس" و مشکلات صوتی فیلم"خط ویژه" در روز پنجم این تصور را ایجاد کرده که شاید فیلم های ارسال شده برای اکران روز ششم باز هم با مشکلی رو به رو شود بنابراین مسئولان برگزاری جشنواره تا آخرین لحظه و تست فیلم ها نام آنها را اعلام نمی کنند تا از سردرگمی و ناراحتی مردمی که برای دیدن فیلمی خاص بلیت تهیه می کنند کاسته شود.

اکران فیلم های 22 بهمن از ساعت 13

دبیر یازدهیمن جشنواره فیلم فجر مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز کرد: اکران فیلم های 22 بهمن ماه در ششمین روز جشنواره از ساعت 13 آغاز خواهد شد.

حمید طباطبائی ادامه داد: اما نام فیلم ها فردا اعلام خواهد شد چرا که دستگاه نمایش و تست فیلم ها یکی است و به علت نمایش تا ساعت 11 شب، ساعت 12 شب باید برای تست فیلم ها اقدام کرد.

وی عنوان کرد: برای نمایش فیلم باید آنها را از روی هارد مربوطه کپی کرد و بعد صدا و تصویر آنها را برای نمایش تطبیق داد تا مثل فیلم " خط ویژه" که قرار بود امروز اکران شود مشکلی نداشته باشد.

نام فیلم ها بعد از تایید اعلام می شود

دبیر یازدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد ابراز کرد: چنانچه فیلم ها تایید شد و از نظر کپی، صدا و تصویر برای نمایش مشکلی نداشت اسم آنها اعلام می شود.

طباطبائی همچنین در مورد فیلم "شیار 143" ابراز کرد: این فیلم با استقبال بالای مردمی مواجه بوده و از صبح مردم زیادی برای تهیه بلیت و تماشای آن صف بسته اند که به آنها قول داده ایم اگر برای اکران ساعت 15 موفق نشدند که فیلم را ببینند در دو سیانس بعدی موفق به تماشای آن خواهند شد.

وی در پاسخ به سوال امکان مجدد فیلم "شیار 143" با تقاضا و جمعیت بالای مردم، بیان کرد: بنا بر قراردادی که با ستاد برگزاری جشنواره در تهران داریم، برای هر فیلم اجازه سه بار اکران را داریم که این فیلم هم برای اکران جدولش بسته شده است.

طباطبائی ادامه داد: دلیل اکران مجدد فیلم"چ مثل چمران" در روز دوم، لغو آخرین سانس روز اول آن بود.

استقبال از "شیار 143" نشان دهنده ارتباط مردم با فیلم های ارزشی است

وی در مورد فیلم "شیار 143" گفت: فیلم بسیار خوبی بود و نشان می دهد استقبال بالای مردمی از این فیلم به دلیل ارتباط خوبی است که مردم با فیلم های ارزشی برقرار می کنند.

دبیر یازدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد ادامه داد: فیلم "شیار 143" ساخته نرگس آبیار از لحاظ آرای مردمی هم ردیف فیلم "چ مثل چمران" قرار گرفته است.

رتبه دوم خراسان رضوی بعد از تهران در آمار فروش بلیت

وی ابراز کرد: آمار فروش بلیت ها تا آخرین سیانس روز چهارم جشنواره 11 هزار نفر بوده است و با قاطعیت می گویم که از لحاظ فروش بلیت بعد از تهران با وجود فقط یک سالن برای اکران فیلم ها، رتبه اول را در بین سایر استان های کشور کسب کرده ایم.

طباطبائی افزود: تا این لحظه فیلم"چ مثل چمران" ساخته ابراهیم حاتمی کیا با 83.6 درصد رتبه اول ، فیلم "ردکارپت" ساخته رضا عطاران با 72 درصد در رتبه دوم و فیلم "پنج ستاره" مهشید افشار زاده با 65 درصد در رتبه سوم آرای مردمی قرار گرفته است.

مخاطبان مشهدی در نظر سنجی مردمی خبرنگار مهر ، بر این عقیده اند که استفاده از یک سالن برای اکران فیلم ها در استانی مثل خراسان رضوی دور از انصاف بوده است و مسئولان برگزاری جشنواره در تهران فضای فرهنگی و میزان استقبال مردمی را نسنجیده و بدون در نظر گرفتن خیلی از موارد این استان را هم تراز سایر استان ها دانسته و فقط مجوز اکران در یک سالن را صادر کرده اند در حالی که تا همین لحظه این استان بعد از تهران بالا ترین آمار فروش بلیت را داشته است.