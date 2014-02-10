شکست هفت الماس در آخرین ایستگاه لیگ برتر بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته آخر لیگ برتر بسکتبال کشور عصر دوشنبه تیم های هفت الماس قزوین و پتروشیمی ماهشهر در سالن مملو از تماشاگر شهید بابایی قزوین به دیدار هم رفتند که این دیدار پر شور و مهیج در نهایت با حساب 78 بر 66 به سود تیم پتروشیمی ماهشهر پایان یافت.



در کوارتر اول این دیدار تیم پتروشیمی بهتر از تیم هفت الماس قزوین ظاهر شد و با حساب 17 بر 9 حریف خود را شکست داد.

کوارتر دوم این دیدار را هم پتروشیمی با نتیجه 15 بر 11 به سود خود به پایان برد تا در نیمه اول با برتری 32 بر 20 به رحتکن برود.



اما در نیمه دوم هفت الماس نمایش بهتری را نسبت به نیمه اول خود به نمایش گذاشت؛ ولی با این وجود بازهم این تیم پتروشیمی ماهشهر بود که نتایج کوارترهای سوم و چهارم دیدار را هم به سود خود به پایان رساند تا این بازی در نهایت با حساب 78 بر 66 به سود تیم پتروشیمی به پایان برسد.



قضاوت این دیدار را حسن نیکخواه به عنوان سرداور، صادق قنبری داور اول، اکبر مومنی به عنوان داور دوم و علی عبدیخانی به عنوان ناظر بر عهده داشتند.