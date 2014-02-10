پنج گروه بازرسی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان فعال شد

علی حکمت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیکی ایام نوروز و حضور کاروانهای راهیان نور در منطقه گفت: این کار در راستای سرکشی به جایگاه های سوخت در مناطق تحت پوشش این شرکت و رفع مشکلات احتمالی در جهت خدمات رسانی بهتر و مطلوبتر به میهمانان نوروزی و کاروانهای راهیان نور انجام می شود.



وی افزود: این بازرسان ضمن سرکشی به جایگاه ها عرضه سوخت در شهرهای آبادان، خرمشهر، امیدیه، ماهشهر، هندیجان و شادگان علاوه بر رفع مشکلات احتمالی جایگاه ها همچون نازلها و... موضوع سرکشی از سرویسهای بهداشتی موجود در جایگاه ها و رفع نواقص و مشکلات احتمالی را نیز در دستورکار خود دارند.



حکمت اظهار کرد: در زمان حاضر 53 جایگاه عرضه سوخت در سطح منطقه تحت پوشش این شرکت به ارائه خدمات مشغول هستند که از این تعداد جایگاه، شش جایگاه ممتاز،11 جایگاه درجه یک و مابقی نیز درجه یک و سه هستند.



مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان تصریح کرد: با تدابیر اتخاذ شده در زمینه ذخیره سازی سوخت مشکلی در تامین و توزیع سوخت مورد نیاز مردم، میهمانان نوروزی و کاروانهای راهیان نور وجود ندارد.



حکمت یادآور شد: کار بازرسی و سرکشی از جایگاه در طول ایام نوروز نیز ادامه دارد.