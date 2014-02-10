علی حکمت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیکی ایام نوروز و حضور کاروانهای راهیان نور در منطقه گفت: این کار در راستای سرکشی به جایگاه های سوخت در مناطق تحت پوشش این شرکت و رفع مشکلات احتمالی در جهت خدمات رسانی بهتر و مطلوبتر به میهمانان نوروزی و کاروانهای راهیان نور انجام می شود.
وی افزود: این بازرسان ضمن سرکشی به جایگاه ها عرضه سوخت در شهرهای آبادان، خرمشهر، امیدیه، ماهشهر، هندیجان و شادگان علاوه بر رفع مشکلات احتمالی جایگاه ها همچون نازلها و... موضوع سرکشی از سرویسهای بهداشتی موجود در جایگاه ها و رفع نواقص و مشکلات احتمالی را نیز در دستورکار خود دارند.
حکمت اظهار کرد: در زمان حاضر 53 جایگاه عرضه سوخت در سطح منطقه تحت پوشش این شرکت به ارائه خدمات مشغول هستند که از این تعداد جایگاه، شش جایگاه ممتاز،11 جایگاه درجه یک و مابقی نیز درجه یک و سه هستند.
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان تصریح کرد: با تدابیر اتخاذ شده در زمینه ذخیره سازی سوخت مشکلی در تامین و توزیع سوخت مورد نیاز مردم، میهمانان نوروزی و کاروانهای راهیان نور وجود ندارد.
حکمت یادآور شد: کار بازرسی و سرکشی از جایگاه در طول ایام نوروز نیز ادامه دارد.
با هدف سوخت رسانی در نوروز/
پنج گروه بازرسی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان فعال شد
آبادان – خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان از فعال سازی پنج اکیپ بازرسی این شرکت خبر داد.
علی حکمت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیکی ایام نوروز و حضور کاروانهای راهیان نور در منطقه گفت: این کار در راستای سرکشی به جایگاه های سوخت در مناطق تحت پوشش این شرکت و رفع مشکلات احتمالی در جهت خدمات رسانی بهتر و مطلوبتر به میهمانان نوروزی و کاروانهای راهیان نور انجام می شود.
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