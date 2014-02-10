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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۲۰:۲۵

الیاسی خبر داد:

مسابقه طراحی مفهومی المان‌های منطقه آزاد اروند برگزار می شود

مسابقه طراحی مفهومی المان‌های منطقه آزاد اروند برگزار می شود

آبادان – خبرگزاری مهر: معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند گفت: در راستای برندسازی و شناخت منطقه آزاد اروند از طریق نشانه ها و المان ها، مسابقه طراحی مفهومی المانهای شهری از سوی این سازمان برگزار می شود.

علی الیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تهیه طرح های مفهومی شامل نظرها و انگاره های برتر در سطوح کل منطقه آزاد اروند، بخش های سه گانه صنعتی، ترانزیت و گردشگری و سطح محدوده های ویژه شامل دیری فارم، حاشیه اروند صغیرو جزیر مینو انجام می شود.

وی اظهار کرد: همکاری یک شرکت مشاور به منظور اجرای هر چه بهتر این مسابقه و تشکیل هیئت داوران نیز بخش دیگری از این پروژه است.

الیاسی در خصوص شرایط شرکت در این مسابقه گفت: کلیه افراد و شخصیت های حقیقی و حقوقی با حداقل 10 سال سابقه کار در زمینه خدمات مشاوره معماری و شهرسازی و دارای تائیدیه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سایر نهادهای قانونی می تواند در این مسابقه شرکت کنند.

معاون فنی و عمرانی اروند با اشاره به نحوه برگزاری این مسابقه بیان کرد: این مسابقه به شکل یک مرحله ای و به صورت آزاد برگزار می شود و به برگزیدگان اول تا سوم به ترتیب 300، 200 و 100 میلیون ریال جایزه تعلق می گیرد.

وی گفت: علاوه بر اعطای جایزه، کارفرما تهیه طرح اجرایی و اجرای المان ها را با برگزیدگان مسابقه به صورت قراردادهای جداگانه انجام خواهد داد.

الیاسی گفت: ارائه گزارش نحوه تدوین و ترسیم انگاره ها شامل مبانی، ویژگیهای محلی و محیطی و تاثیر آن در المانهای مفهومی شامل رخدادهای گذشته و آینده و همچنین کاربرد تکنولوژی روز در طرح اهمیت فراوانی دارد.

وی با اشاره به ویژگی المان های شهری افزود: المان ها باید تا حد امکان از سادگی و روایی برخوردار باشند و دارای جنبه های فهم همگانی بوده و از رخدادها و عناصر اصلی محلی و محیط تاثیرپذیر باشد.

الیاسی گفت: المان ها باید گویای نگاه به توسعه جهانی و نقش دروازه های ارتباطی و اقتصادی منطقه در سطوح مختلف تجاری، صنعتی، تزانزیت و گردشگری باشند.

علاقمندان می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی منطقه آزاد اروند به آدرس arvandfreezone.ir  مراجعه کنند.
 

کد مطلب 2233967

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