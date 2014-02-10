تصفیه خانه کهریزک در شهرستان ری وارد مدار خدمت رسانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه تصفیه خانه کهریزیک بعدازظهر امروز با حضور مرتضی بانک معاون کل نهاد ریاست جمهوری، جمالی پور فرماندار ویژه شهرری، ترکی معاون استاندار تهران، محمد پرورش مدیر عامل آب و فاضلاب استان تهران، بخشداران و جمعی از مسولان دستگاههای اجرایی شهرستان ری بررگزار شد.

در این مراسم مرتضی بانک اظهار داشت: از مهمترین مسائل و اصول نظام جمهوری اسلامی ایران خدمتگزاری به ملت است که افتتاح این طرحها نشان از خدمت رسانی مسئولان و تلاش در اجرای بهینه وظایفشان دارد.

وی با اشاره به روند تغییر سیاست خارجی کشور افزود: با ارائه راه حلها و ارتباط با مجامع بین المللی، سیاستگذاریهایی همانند آشنایی با حقوق بین الملل و استفاده از امکانات بالقوه ای که در کشور موجود است می توان تغییراتی در حوزه های مختلف ایجاد کرد، در واقع با بسیج امکانات داخلی و توانمندیها، پشتوانه و قدرت ملی در مجامع بین المللی افزایش یافته و در راستای تحقق اهداف نظام در صحنه بین المللی موثر خواهد بود.

این مسئول عنوان کرد: در سالهای گذشته آب از تهران به منطقه جنوب که یکی از حاصلخیز ترین مناظق کشاورزی است سرازیر می شده که امروز با افتتاح این پروژه از هدر رفت آب جلوگیری شده و استفاده بهینه از پساب برای طرح جهادی کشاورزی و محیط زیست انجام می شود از اینرو افتتاح این پروژه می تواند نقش بسیار موثری در حوزه کشاورزی استان داشته باشد.

معاون کل نهاد ریاست جمهوری متذکر شد: 55 درصد از طرح فاضلاب در شهر تهران اجرایی شده و 45 درصد دیگر طی پنج سال آینده به اتمام می رسد که با اجرای این طرخ حدود 85 میلیون متر مکعب آب برای شهروندان تامین می شود.

بانک تصریح کرد: مسئولان باید در حوزه های فرهنگ و سیاست تغییرات مناسبی ایجاد کنند، همچنانکه در مواردی از سیاست خارجی مشاهده شد حرکتی که علیه نظام در جریان بود با چند حرکت تاثیر گذار بخشی از فشارها را به دولت آمریکا برگرداند به همین دلیل باید به تغییرات و تاثیر گذاری که در سیاست جهانی انجام شده افتخار کرد.

وی ادامه داد: انتقادهایی در زمینه سیاست خارجی بیان می شود متاسفانه جای تاسف دارد چراکه تاثیر گذار بودن بهتر از تاثیر پذیر بودن است زیرا با تاثیر گذار بودن منافع و عزت ملی تامین می شود، در زمینه سیاست خارجی نیز با اقدامات صورت گرفته بخشی از دارایها به کشور برگشته در واقع کشور یک گام به جلو حرکت کرده و عقب نشنی از منافع کشوررخ نداده است، حرکت نظام به سوی مباحث علمی، پژوهشی و هسته ای نشان از تاثیر گذار بودن سیاست خارجی کشور دارد.

این مسئول گفت: دولت تدبیر و امید با استفاده از امکانات فکری و کارشناسی و بهره مندی از مدیران با تجربه، همچنین پشتیانی ملت ایران و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب می تواند سیاستهای اصلی نظام را به بهترین نحو ممکن جلو ببرد.

معاون کل نهاد ریاست جمهوری با اشاره به احداث مجموعه مسکونی 552 واحدی البرز یک گفت: احداث واحدهای مسکونی کار بسیار ارزشمندی است این مجموعه با همکاری و مشارکت بنیاد مسکن و بخش خصوصی انجام شده که این شیوه مشارکت بسیاری از مشکلات و نواقص مسکن مهر از قبیل آب، برق، گاز و.... را ندارد.

بانک افزود: امید می رود که در دولت تدبیر و امید اینگونه خدمات شهری افزایش یافته و مشکل نسبی مسکن در کشور حل شود به دنبال این امر بر اساس سیاستهای جدید دولت به خصوص در اجرای موفقیت آمیز پروژه های مسکونی بانکها می توانند مشارکت مستقیمی داشته باشند.

وی با اشاره به نواقص مسکن مهر اظهار داشت: در این طرح خدمات و امکانات شهری انچنان که باید پیش بینی نشده لذا دولت شیوه جدیدی را برای توسعه مسکن در نظر گرفته است که با لحاظ تمامی امکانات شهری و با مشارکت و سرمایه گذاری مردم و بانکها تکمیل خواهد شد.

محمد پرورش مدیرآب و فاضلاب تهران نیز در حاشیه مراسم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این تصفیه خانه در زمینی به مساحت شش هکتار و هزار و 500 مترمربع با تاسیسات زیربنایی احداث شده و برای این طرح بالغ بر 150 میلیارد ریال از سوی آبفای منطقه جنوب غربی استان تهران هزینه شده است، با اجرای این طرح 10 هزار نفر از تصفیه خانه کهریزیک استفاده خواهند کرد و ارتقای ظرفیت پوشش برای 20 هزار نفر در آینده را در دستور کار دارد.