بالندگي نظام ثمره مقاومت‌ و ایمان مردم است/ افتتاح 34 پروژه در شهرستان میامی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی که برای افتتاح 34 پروژه سفری یک روزه به شهرستان میامی داشت عصر دوشنبه با حضور در جمع مردم میامی در محل سالن همایش های فرمانداری این شهرستان ضمن بیان اینکه دهه فجر یادآور بخشی از تاریخ بزرگ و پر افتخار سرزمین پهناور ایران اسلامی است، تصریح کرد: بزرگ مردان و شیر زنان این مرز و بوم رژیم 2500 ساله شاهنشاهی را سرنگون کردند تا اسلام، قرآن و ارزشهای دینی را به پا کنند.

وی با اشاره به اینکه این حماسه عظیم فرا منطقه ای و جهانی با رهبری معمار کبیر انقلاب اسلامی امام راحل (ره) اتفاق افتاد خاطر نشان کرد: امروز پس از 35 سال که از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد شاهد رشد و بالندگی در همه ابعاد علمی، سیاسی و اقتصادی و نظامی هستیم.

ولایتمداری ویژگی ممتاز مردم ایران

مقام عالی دولت در استان سمنان همچنین با اشاره به دشمنی های نظام استکبار جهانی با ملت ایران، صهیونیسم جهانی در اوایل وقوع انقلاب اسلامی ایران نوید نابودی این نظام را دادند و زمانی که دشمنان داخلی و خارجی قدرت غلبه بر ملت ما را نداشتند جنگ را بر ما تحمیل کردند و صدام نوکر حلقه به گوش خود را به جان مردم مظلوم ما انداختند ولی ناکام ماندند.

وکیلی تصریح کرد: دشمنان با تهدیدات و تحریم ها قصد دارند که انقلاب اسلامی را از پا در بیاورند ولی ویژگی ممتاز مردم ما که همان ولایتمداری است دشمنان را نا امید کرده، به نحوی که اکنون با ذلت و خاری پای میز مذاکره می نشینند و خواهان ایجاد ارتباط با ما هستند.

وی با بیان اینکه اعمال تحریم ها بر علیه ما بدلیل ایستادگی بر روی ارزشهایمان است، گفت: امروزه نسل های مختلف انقلاب برای نگهداری و محافظت از ارزشهای آن آمادگی کامل دارند.

سران آمریکا تجربه 35 ساله مبارزه مردم ایران را نباید فراموش کرده باشند

استاندار سمنان با اشاره به سخنان مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه تمام گزینه های بر علیه ایران بر روی میز است، گفت: سران این کشورها تجربه 35 ساله مبارزه مردم ایران را نباید فراموش کرده باشند پس کمی سر عقل بیاید و حرف های عاقلانه بزنند و خود را مضحکه رسانه ها نکنند.

وکیلی تصریح کرد: ملت غیور ایران اسلامی فردا با حضور یکپارچه خود در راهپیماییی 22 بهمن نشان خواهد داد که هرگز از عهدی که با امام و شهدای و آرمان های خود بسته است لحظه ای عقب نشینی نخواهد کرد و جواب دندان شکنی به تمام یاوه گویی های دشمنان خود خواهد داد.

وی تصویری که از حضور مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن در رسانه های جهان به تصویر خواهد در آمد را تاریخی خواند.

استاندار سمنان همچنین با اشاره به خدمات ارزنده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران طی 35 سال گذشته، گفت: در شهرستان میامی تلاش های بسیاری انجام شده و اقدامات خوبی نیز صورت گرفته که تمامی اینها مرهون زحمات مدیران و همکاری مردم عزیز است.

شورای برنامه ریزی استان برای توسعه قابلیت های میامی برنامه ریزی داشته باشد

وکیلی با اشاره به اینکه بافت قابل توجه شهرستان میامی روستای است، افزود: این نسبت جمعیت نشان دهنده سر زندگی روستاهای منطقه است که باید زمینه تولید در این شهرستان را بیش از پیش فراهم کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید همه امکانات را برای توسعه شهرستان میامی آماده کنیم، گفت: باید شورای برنامه ریزی استان برای توسعه کشاورزی و دامپروری این شهرستان برنامه ریزی ویژه ای داشته باشد و در واقع دامداران ما نباید با تهدیدات بیماران دامی روبرو باشند و ستاد بحران باید بحران های منطقه را از جهت خشکسالی و دیگر جهات شناسایی کند و ما نباید منابع طبیعی خود را براحتی از دست بدهیم.

استاندار سمنان در خصوص سکونت کارکنان ادارات و مدیران دستگاهای اجرایی در شهرستان میامی نیز گفت: انگیزه های لازم جهت سکونت این افراد باید ایجاد شود و بنیاد مسکن در این زمینه نقش موثری دارد.

وکیلی تصریح کرد: همچنین باید مشوق های لازم را داشته باشیم تا مسئولان و کارکنان ادارات در محل حضور داشته باشند.

ظرفیت مناسبی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در میامی فراهم شده است

فرماندار شهرستان میامی نیز در این مراسم ضمن گرامی داشت ایام الله دهه فجر با اشاره به پروژه های افتتاحی این شهرستان در دهه فجر گفت: قابلیت های کشاورزی، معادن و جاذبه های گردشگری این منطقه ظرفیت مناسبی را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم آورده است.

احمد قاضی بقعه ابن یمین فرومدی، شیخ حسن جوری و دیگر مکانهای تاریخی این شهرستان را جمله ظرفیت های شهرستان میامی برای جذب گردشگر ذکر کرد.

وی همچنین با اشاره به سفر قبلی استاندار سمنان به شهرستان میامی و مصوبات این سفر، گفت: با هماهنگی دستگاه های اجرایی و همکاری مردم در خصوص قابلیت های شهرستان جلساتی داشته ایم و با راه اندازی اتاق فکر و استفاده از نخبگان و انتخاب مشاوران مختلف و دعوت از سرمایه گذاران برای مسائل مختلف رایزنی هایی شده است که مردم ثمرات مثبت آن را در آینده نزدیک خواهند دید.

تاسیس صندوق توسعه عمران در شهرستان میامی

مقام عالی دولت در شهرستان میامی همچنین با اشاره به تشکیل جلسات متعدد با حضور موثرین شهرستان، گفت: تاسیس صندوق توسعه عمران شهرستان از جمله ثمرات این نشست ها بوده که تمام قابلیت های بالقوه شهرستان را مدنظر قرار داده و با تشکیل هیئت موسس پیگیر امور زیربنایی منطقه است.

قاضی تصریح کرد: سعی ما بر این است تا از تمامی قابلیت های شهرستان استفاده لازم را داشته باشیم که از جمله این قابلیت ها می توان به تولیدی های پوشاک محمد آباد و دامداری های منطقه سرحدّات و کشاورزی کالپوش و ... اشاره کرد.

وی با اشاره به 34 پروژه افتتاح شده از جمله تامین آب شرب، ارتباطات، منابع طبیعی، برق، کشاورزی خاطرنشان کرد: این پروژه ها با 38 میلیارد ریال اعتبار اجرا و به بهره برداری رسیده و پروژه های دیگری نیز در سطح شهرستان در حال اجرا است که در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد.

فرماندار شهرستان میامی در خاتمه با تاکید بر ضرورت حضور یکپارچه مردم در راهپیمایی 22 بهمن گفت: بار دیگر مردم این شهرستان ثابت خواهند کرد که همیشه پشتیبان رهبری بوده و همچون سنوات گذشته بر عهدی که با انقلاب خود بسته اند استوار خواهند بود.