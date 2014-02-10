لزوم افزوده شدن نام پردیس به پسوند سمت نمایندگان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین طلا عصر دوشنبه در جریان آیین گشایش طرح گازرسانی به مناطق روستایی بخش جاجرود از شهرستان پردیس و دیگر پروژه های عمرانی این شهرستان که با حضور حجت الاسلام حسین توسلی امام جمعه شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی، هاشمی استاندار تهران، مهاجر فرماندار شهرستان پردیس و دیگر مسئولان محلی و استانی در این بخش انجام شد، اظهار داشت: پیش از بیان هر موضوعی باید ایام سوگواری پیش رو را تسلیت و سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی را به ملت شریف ایران اسلامی تبریک عرض کرد.

این مسئول ادامه داد: افتتاح سایت اداری در پردیس اقدام شایسته ای از سوی مجموعه مدیریت شهری و شهرستانی پردیس بود اما باید تلاش بیشتری به خرج داد تا همه نهادهای خدماتی و عمرانی در این خطه راه اندازی و وارد چرخه خدمات رسانی به مردم شود.

رفع مشکلات نواحی کارگاهی پردیس

طلا با اشاره به مشکلات نواحی کارگاهی شهرستان پردیس خاطرنشان کرد: مجموعه کارگاه های تولیدی شهرستان پردیس به سبب قانون "ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران" از بسیاری مزایای در نظر گرفته شده برای صنایع بی بهره مانده اند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: استاندار کنونی تهران بواسطه برخورداری از تجربیات گرانبها در بخش کمیسیون صنعت مجلس شورای اسلامی می توانند به این حوزه تولید ثروت شهرستان پردیس کمک کند.

افزوده شدن نام پردیس به سمت نمایندگان تهران

این مسئول با تأکید بر لزوم افزوده شدن شهرستان پردیس به پسوند سمت نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: باید این مسئله مورد دقت قرار گیرد و اگر هم نمایندگان غفلت کردند حتماً مردم یادآوری کنند که شهرستان پردیس به پسوند سمت نمایندگان تهران افزوده شود.

طلا با اشاره به دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی طی 35 سال گذشته خاطرنشان کرد: مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران استقلال بود که در سایه آن توانستیم برای خود تصمیم گیری کنیم، دومین موهبت این انقلاب شکوهمند بی نیازی از عناصری بود که برای این امت بزرگ قیم مقامی داشتند اما حال خودکفا و بی نیاز از آنها در مسیر اعتلای ایران اسلامی گام بر می داریم.

وی ادامه داد: این بی نیازی بیش از هر حوزه ای در بخش صنعت نمود یافت از این رو باید از زحمتکشانی که چنین دستاورد بزرگی را رقم زده اند، قدردانی کرد.

تحمل فشار تحریم های ایران در طاقت هیچ ملتی نبود

سید حسین هاشمی، استاندار تهران در ادامه این مراسم اظهار داشت: امروز استقلال سیاسی ایران برای همه جهانیان به اثبات رسیده و دشمنان با علم بر اینکه ایرانیان از کسی دستور نمی گیرند، تشدید فشارهای اقتصادی را در دستور کار ظالمانه خود قرار دادند.

استاندار تهران تصریح کرد: تنگنای این حلقه تحریم به جایی رسید که به اجماع جهانی نزدیک شد تا دشمنان از مسیر اقتصاد مردم ایران را تحت فشار قرار داده، نسبت به نظام بدبین کنند و فضای کشور را به یأس و ناامیدی بکشانند.

وی ادامه داد: بی تردید اگر چنین سطحی از تحریم های اقتصادی علیه هر کشور دیگری وضع می شد آن ملت تابِ تحمل آن را نداشت، این تحمل بالا صرفاً مختص کشوری است که عشق و علاقه به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در رگ و ریشه آن جاری باشد.

این مسئول اضافه کرد: در نهضت حسینی واژه شکست کلمه ای نا آشناست، چراکه در جریان آن هر تقدیری با پیروزی همراه است.

هاشمی با اشاره به حماسه سازی مردم کشورمان در انتخابات 24 خرداد سال گذشته خاطرنشان کرد: حضور 73 درصدی مردم ایران در پای صندوق های رأی که حرکتی غیرمنتظره در منظر جهانیان و حتی برخی در داخل قلمداد شد، عکس تصورات آن عده ای را اثبات کرد که مردم را به روحانیان بد بین می دانستند.

امام راحل(ره) اصلی ترین دلیل پیروزی انقلاب اسلامی

استاندار تهران ضمن تبریک ایام الله دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اظهار داشت: بی شک امت اسلامی فردا با حضوری قوی، با نشاط و پر شکوه در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن بار دیگر ثابت می کنند که این ملت بزرگ همچنان پشتیبان نظام اسلامی است.

وی ادامه داد: این مردم شریف، ولایی و شهیدپرور در هر عرصه ای نظیر حضور در پای صندوق های رأی، راهپیمایی و دفاع مقدس آماده دفاع از نظام مقدس اسلامی هستند؛ پیام این حضور حماسی این است که تا زمانیکه جان در بدن داریم از نظام و انقلاب دفاع خواهیم کرد.

این مسئول اضافه کرد: طی سالیان گذشته تحریم های اقتصادی و فشارهای سیاسی نه تنها اثرگذاری نداشته بلکه روز به روز اسباب قوی تر شدن کشور شده است.

به گفته هاشمی، انقلاب اسلامی رویدادی بزرگ در تاریخ جهان است که اصلی ترین عوامل وقوع آن رهبری امام راحل(ره) و مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی بود، با مروری دوباره بر تحولات انقلاب در سال 57 درمی یابیم که در آن روزهای به یاد ماندنی همه مردم اعم از پیر و جوان، مرد و زن و روستایی و شهری در میدان مبارزه علیه رژیم ستمشاهی حضور داشتند.

استاندار تهران با اشاره به نقش بارز بانوان در مبارزه علیه استبداد یادآور شد: نقش بانوان در روند پیروزی های انقلاب اسلامی به حدی بارز و روشن بود که به هیچ عنوان نمی توان آن را کتمان کرد.

درس های بزرگ امام(ره) به امت در قالب رفراندوم

وی ادامه داد: در آن دوران حساس و پر حماسه که رژیم طاغوت سقوط کرده و انقلاب اسلامی به ثمر نشسته بود، شاید نیازی به برپایی رفراندوم احساس نمی شد اما امام راحل(ره) با نگاهی ژرف به موضوعات پیرامونی و همچنین پیش بینی شرایط آینده نسبت به تحقق این مهم تأکید بسیاری داشتند.

این مسئول تصریح کرد: بنیانگذار جمهوری اسلامی از چنین اقدامی دو هدف اصلی را دنبال می کرد، نخست آنکه به اقلیت پر سر و صدای آن دوران بفهماند که صدای بلند آنها به جایی نخواهد رسید و غالب مردم ایران "جمهوری اسلامی" را بدون پسوند و پیشوند طلب می کنند.

هاشمی ادامه داد: دوم دادن درسی بزرگ به آیندگان و نسل های بعدی انقلاب بود، ایشان با اقدام خود برای همیشه به همگان آموختند که عنایت الهی، توجه ائمه اطهار(ع) و رهبری در جای خود محفوظ، اما تنها در سایه مردم می توان به توفیقات بزرگ دست یافت؛ امروز در سایه چنین آموزه هایی از مکتب امام(ره) و تداوم آن از سوی رهبر فرزانه انقلاب است که مردم سالاری دینی در کشورمان به افتخاری بزرگ برای امت تبدیل شده است.

ایجاد کرسی های شیعه شناسی در جهان به واسطه انقلاب اسلامی

به گفته استاندار تهران، تنها چهار فرقه اهل تسنن شامل شافعی، حنبلی، حنفی و مالکی در سایر کشورهای بزرگ جهان مطرح بود و در این میان تقریباً هیچ خبری از تشیع نبود، اما امروز به برکت انقلاب اسلامی، ائمه اطهار(ع)، مدیریت رهبر فرزانه انقلاب و امام راحل(ره) کرسی شیعه شناسی در همه دانشگاه های معتبر جهان راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: امروز تحقیقات درباره شیعه در قالب کرسی های مذکور طی تزهای دکتری و حتی فوق دکتری انجام می گیرد و این مهم بزرگترین نعمت برای ایران اسلامی است که مبانی ناب و مقدس تشیع نه تنها در داخل کشور بلکه در جهان به جهانیان تبیین شود.

این مسئول اضافه کرد: از آنجایی که شیعه مذهب پویایی محسوب شده و در آن عنصری همچون اجتهاد جاری است، دشمنان اسلام و انقلاب بیکار ننشسته اند، اما آنها به خوبی می کنند که نمی توان با امتی که در منش خود از امام حسین(ع) درس می آموزد، تقابل کرد.