1322 جهیزیه به نوعروسان مددجو در کهگیلویه و بویراحمد اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدغلامرضا متقی عصر دوشنبه در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان، افزود: اعتبار هزینه شده در این زمینه بالغ بر 13 میلیارد و 134 میلیون ریال بوده است.

وی بیان کرد: این اقدام در راستای تسهیل ازدواج فرزندان مددجویان تحت پوشش انجام شده است.

متقی یکی از خدمات این نهاد را پرداخت کمک های موردی ویژه به مددجویان عنوان کرد و گفت: در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون حدود13 میلیارد ریال کمک موردی ویژه به صورت وام و کمک بلاعوض به مددجویان پرداخت شده است.

وی عنوان کرد: کمکهای موردی پس از بررسی وضعیت مددجویان و براساس نیاز آنها برای مداوای امراض خاص و بیماری های صعب العلاج، مشکلات معیشتی، درمانی و سایر موارد به مددجویان پرداخت می شود.

مدیرکل کمیته امداد استان اظهار داشت: این مبلغ به 21 هزار و 300 نفر از مددجویان تحت حمایت، به صورت وام و بلاعوض پرداخت شده است.

وی افزود: بیش از 80 درصد این اعتبارات به صورت بلاعوض هزینه شده است.

متقی، یکی از سیاستهای کمیته امداد را توانمندسازی و خودکفایی مددجویان تحت حمایت و کاهش آمار مددجویان عنوان کرد و افزود: نزدیک به 94 هزار نفر در این استان تحت پوشش این نهاد هستند.

وی با بیان اینکه اعتبارات این نهاد جوابگوی نیازهای مددجویان نیست، گفت: برای رفع مشکلات مددجویان نیازمند مشارکت مردم و خیرین هستیم.

مدیرکل کمیته امداد استان بر فرهنگسازی در این خصوص تاکید کرد و بیان داشت: نقش رسانه ها و به خصوص صدا و سیما در این راستا بسیار مهم و تاثیرگذار است.

مدیرکل صدا و سیمای استان نیز در این نشست گفت: کمیته امداد منبع خیر و برکت برای محرومین و نیازمندان است.

یوسف افشارنیا بر آمادگی صدا و سیمای استان برای مشارکت با کمیته امداد در راستای حمایت از اقشار نیازمند جامعه تاکید کرد و بیان داشت: آماده هر گونه همکاری مادی و معنوی در برنامه های کمیته امداد از جمله جشن نیکوکاری و سایر موارد هستیم.

وی بیان داشت: رسانه استانی آمادگی پخش برنامه های فرهنگی کمیته امداد به منظور ترویج و نهادینه کردن فرهنگ احسان و نیکوکاری در بین مردم را نیز دارد.

افشارنیا بر همکاری صدا و سیمای استان با کمیته امداد در برگزاری جشن عاطفه ها نیز تاکید کرد.