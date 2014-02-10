آموزشها کیفی سازی می شود/ ابلاغ آیین نامه انتصاب در دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی صدیقی شامگاه دوشنبه در مراسم تودیع ومعارفه رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اظهار داشت: امروزه به برکت نظام واگذاری قدرت بسیار اخلاقی تراز گذشته انجام می شود چون خدمت سرلوحه مسئولان نظام است.

وی با اشاره به دستاوردهای انقلاب در حوزه علمی افزود: با وجود 55 هزار هیئت علمی در بخش وزارت علوم،دانشگاه های وابسته ودانشگاه های آزاد اسلامی شاهد پیشرفت های زیادی در زمینه رشد وتولیدات علمی در کشور هستیم که ناشی از سرمایه گذاری کلان در این حوزه است.

صدیقی با اشاره به اینکه توسعه رشته ها باید مناسب با منطقه جغرافیایی باشد اذعان داشت: به دنبال دست یابی به رشد و توسعه متناسب با رسالت عالی منطقه ای ،علمی وبین المللی هستیم.

معاون وزیر علوم خاطرنشان کرد: گرچه در بخش منطقه ای وملی توجه به توسعه علمی امری پسندیده است اما دانشگاه باید مسئولیت اجتماعی بیشتر و بهتری بپذیرد،دانشگاه منطقه نمی تواند نسبت به مشکلات منطقه بی تفاوت باشد.

وی بیان داشت: دراین دوره با توسعه کمی باید به توسعه افزایش کیفی وتوجه به رسالتی که برای منطقه وکشور در عرصه بین المللی است توجه شود.

صدیقی سیاست وزارت علوم را مشارکت جدی و بیشتر دانشگاهیان در سرنوشت خود واداره دانشگاه برشمرد وگفت: در تصمیم سازی ها وتصمیم گیری ها دانشگاهیان نقش جدی تری داشته باشند و استقلال آکادامیک دانشگاه باید حفظ ومسیر علمی روبه رشد باشد.

وی با اشاره به اینکه ما هیچگاه از اعتماد به نخبگان ضرر نکردیم افزود: اگر گروه های تخصصی نقش خود را خوب ایفا می کردند ما درمواردی در منطقه ضعیف نبودیم،باید نقش گروه های تخصصی جدی تر توجه شود.

وی بیان داشت: اگر دانشگاهیان در سرنوشت خود دخالت کنند ،مدیریت دانشگاه بهتر عمل کرده وکمبودها بهترپذیرش، بررسی وحل می شود ورئیس دانشگاه وهیئت علمی همگام ترحرکت می کنند.

صدیقی عنوان کرد: بزودی آئین نامه انتصاب ها در دانشگاهها در خصوص اینکه هیئت علمی چگونه نقش جدی تری داشته باشند ابلاغ خواهد شد.