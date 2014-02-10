بهره برداری از هفت پروژه ورزشی تفریحی پالایشگاه آبادان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول امور ورزش پالایشگاه آبادان عصر امروز در مراسم بهره برداری از این پروژه ها گفت: پس از حادثه آتش سوزی که در مرداد ماه سال 85 در محل باشگاه آبادان رخ داد و خسارت عمده ای نیز به این مکان وارد آورد، موضوع تغییر کاربری این مکان به باشگاه ورزشی مطرح شد.

حسن مختاری افزود: پس از اعلام موافقت مدیرعامل شرکت و انجام مراحل مطالعاتی و برآورد هزینه های ساخت، عملیات شروع به ساخت بخشهای مختلف برای شش رشته آمادگی جسمانی، اسکیت، شطرنج، کشتی، تکواندو و مینی فوتبال آغاز شد.

وی اظهار کرد: برای ساخت این شش مجموعه ورزشی مبلغی معادل یک میلیارد و 720 میلیون ریال هزینه شد. استفاده از مجموعه پیست اسکیت، زمین مینی فوتبال، سالن کشتی، تکواندو، شطرنج و آمادگی جسمانی ساخته شده برای عموم شهروندان آبادانی و خانوادهای کارکنان شرکت نفت آزاد است.

مسئول امور ورزش پالایشگاه آبادان از پرورش و کشف استعدادهای ناب ورزشی در میان نوجوانان و جوانان به عنوان مهمترین خروجی این مجموعه های ورزشی عنوان کرد.

مختاری در بخش دیگری از سخنان با اشاره به راه اندازی مجموعه تفریحی «دریاچه لاله های اروند» یادآور شد: مجموعه مذکور در راستای ارائه خدمات رسانی به شهروندان آبادانی و به ویژه کارکنان پالایشگاه مهیا شده است.

وی گفت: این مجموعه تفریحی در جنب دفتر مرکزی سازمان منطقه آزاد اروند در مسیر فلکه الفی به سمت خرمشهر آماده سازی شده است.