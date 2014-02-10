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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۲۱:۱۳

به مناسبت دهه فجر؛

بهره برداری از هفت پروژه ورزشی تفریحی پالایشگاه آبادان آغاز شد

بهره برداری از هفت پروژه ورزشی تفریحی پالایشگاه آبادان آغاز شد

آبادان - خبرگزاری مهر: به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی عصر امروز از شش پروژه ورزشی تفریحی شرکت پالایش نفت آبادان با حضور جمعی از مسئولان محلی و مدیر عامل شرکت پالایش نفت آبادان بهره برداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول امور ورزش پالایشگاه آبادان عصر امروز در مراسم بهره برداری از این پروژه ها گفت: پس از حادثه آتش سوزی که در مرداد ماه سال 85 در محل باشگاه آبادان رخ داد و خسارت عمده ای نیز به این مکان وارد آورد، موضوع تغییر کاربری این مکان به باشگاه ورزشی مطرح شد.

حسن مختاری افزود: پس از اعلام موافقت مدیرعامل شرکت و انجام مراحل مطالعاتی و برآورد هزینه های ساخت، عملیات شروع به ساخت بخشهای مختلف برای شش رشته آمادگی جسمانی، اسکیت، شطرنج، کشتی، تکواندو و مینی فوتبال آغاز شد.

وی اظهار کرد: برای ساخت این شش مجموعه ورزشی مبلغی معادل یک میلیارد و 720 میلیون ریال هزینه شد. استفاده از مجموعه پیست اسکیت، زمین مینی فوتبال، سالن کشتی، تکواندو، شطرنج و آمادگی جسمانی ساخته شده برای عموم شهروندان آبادانی و خانوادهای کارکنان شرکت نفت آزاد است.

مسئول امور ورزش پالایشگاه آبادان از پرورش و کشف استعدادهای ناب ورزشی در میان نوجوانان و جوانان به عنوان مهمترین خروجی این مجموعه های ورزشی عنوان کرد.

مختاری در بخش دیگری از سخنان با اشاره به راه اندازی مجموعه تفریحی «دریاچه لاله های اروند» یادآور شد: مجموعه مذکور در راستای ارائه خدمات رسانی به شهروندان آبادانی و به ویژه کارکنان پالایشگاه مهیا شده است.

وی گفت: این مجموعه تفریحی در جنب دفتر مرکزی سازمان منطقه آزاد اروند در مسیر فلکه الفی به سمت خرمشهر آماده سازی شده است.

کد مطلب 2233985

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