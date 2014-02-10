884 روستای مازندران درگیر بحران برف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آزادی کناری عصر دوشنبه در حاشیه افتتاح طرح های دهه فجر در آمل با بیان اینکه 884 روستا از نور تا رامسر درگیر بحران برف بوده اند، بیان داشت:تمامی این 884 روستا از ظهر پنجشنبه هفته گذشته راه های آن ها کاملا باز شده است و تردد به راحتی صورت می گیرد.

آزادکناری افزود: برق و آب تمامی روستاهای که دچار بحران برف شده بودند وصل شده است به جز 2 روستا در شهرستان تنکابن و تمامی روستاهایی که مشکل گاز هم داشته اند مشکلاتشان برطرف شده است.

این مسئول بیشترین دلیل صدمه را به ساختمان های غرب مازندران ساخت و ساز بی اساس اعلام کرد و عنوان کرد: در بازدید هایی که از روستا ها و شهرستان هایی که دچار بحران برف شده بوده اند داشته ام، بیشترین صدمه را ساختمان هایی دیده اند که زیرساخت های آن ها مطابق استاندارد نبوده است،

وی یادآور شد: در عباس آباد ساختمان تجاری را مشاهده کرده ام که سقف آن به دلیل بارش برف سنگین ریزش کرده بود و دلیل ریزش سقف این ساختمان نبود سازه مناسب و استاندارد است.

مدیرکل امور روستایی استانداری مازندران با اشاره به اینکه اگر بخواهیم دستاورد های انقلاب اسلامی را بنویسیم صدها هزار کاغذ تمام خواهد شد، بیان داشت: در حوزه های خدماتی کارهای فوق العاده ای انجام شده است.

آزادکناری افزود:35 سال قبل شاید ساخت یک پل بسیار کار سختی بوده است ولی امروز می بینید دانشمندان و مخترعین ایرانی به راحتی پیشرفته ترین پل ها را در سطح کشور می سازند و خدمات به نحو احسن به مردم ارایه می شود.

مدیرکل امور روستایی استانداری مازندران بیان داشت:اگر دهیاران به خوبی خدمت می کنند یعنی شورای اسلامی خوبی داشته ایم یعنی مردم انتخاب درستی را انجام داده اند،وی یادآور شد:مردم همانطور که اعضای شورا ها را انتخاب کرده اند باید همانطور همفکر و همیار شوراها و دهیاران باشند.

افتتاح سه طرح در بخش لاریجان

سید جعفر رسولی سرپرست فرمانداری ویژه آمل نیز با بیان اینکه دهیاران باید پیگیر کار های عمرانی مردم منطقه باشند،افزود:در بخش لاریجان سه افتتاح داشته ایم.

رسولی بیان داشت:بخش لاریجان و منطقه امیری همیشه در برنامه های ملی و مذهبی پیشتاز بوده است و نیز تمامی امکانات رفاهی برای مردم این منطقه باید فراهم شود.

سرپرست فرمانداری ویژه آمل با اشاره به اینکه وانا اولین منطقه ای است که دارای بیمارستان 10 تختخوابی شده است،اظهار داشت:تا آینده نه چندان دور این بیمارستان تجهیز و آماده استفاده برای مردم منطقه است،

وی نیز خاطرنشان کرد:به دلیل مرکزیتی که این بیمارستان در بخش لاریجان دارد مردم منطقه و حتی مسافرین می توانند استفاده بهینه ای از این بیمارستان داشته باشند.

نبود زمین ورزشی یکی از بزرگترین مشکلات مردم بخش لاریجان است

احمد افرازیده دهیار منطقه وانا بخش لاریجان اذعان داشت:با وجود اینکه مدت چهار سال است زمینی به مساحت سه هزار متر به تربیت بدنی آمل اهدا شده است تا یک ورزشگاه برای مردم بخش لاریجان در منطقه امیری احداث کنند ولی تا کنون هیچ گونه حرکتی از سوی مسولین برای احداث این ورزشگاه صورت نگرفته است.

افرازیده بیان داشت:از دیگر مشکلات مردم منطقه امیری و وانا کمبود آب شرب است که مشکلات متعددی را برای خانوار های مستقر در این بخش به وجود آورده است.

مدیرکل امور روستایی استانداری مازندران نیز در حاشیه افتتاح پروژه های منطقه لاریجان طی تماس تلفنی با احمد سعادت مند مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران موافقت ساخت سالن ورزشی منطقه وانا را گرفت تا جهت احداث ورزشگاه تخصیص اعتبار مصوب شود.