گلبانگ آزادی در مازندران طنین انداز شد/ آسمان نورباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، گلبانگ تکبیر الله اکبر ساعت 21 دوشنبه شب همزمان با سراسر کشور در سراسر استان مازندران طنین انداز شد و مردمان دیار علوی غریو الله اکبر سردادند.

همچنین در خجسته شب پیروی انقلاب اسلامی آسمان مناطق استان مازندران نورباران شد و سوت قطار و کشتی ها نیز به صدا درآمد.

استاندار مازندران در حاشیه این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، بر لزوم مشارکت پرشورتر در راهپیمایی 22 بهمن تاکید کرد.

ربیع فلاح جلودار بیان داشت: 22 بهمن در طول زندگی و برای نسل های آینده باید سرمشق همه قرار گیرد و مردم دیار علوی فردا با حضور پرشور در راهپیمایی، ارادت و وفاداریشان را به نظام اسلامی به نمایش خواهند گذاشت.

آیت الله نورالله طبرسی نماینده ولی فقیه در مازندران نیز با تبریک پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی یادآورشد: ملت مسلمان ایران با حضور در راهپیمایی 22 بهمن به همه گزینه های دشمنان پاسخ قاطع خواهند داد.

وی اظهار داشت: حفظ انقلاب و دستاوردهای آن به نسل های مختلف یک ضرورت به شمار می رود و 22 بهمن روز وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی است.