به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دیلی تلگراف به نقل از مرکز مطالعات دفاع انگلیس اعلام کرد که 3 تا 4 هزار شهروند تونسی عضو گروه های تروریستی در سوریه هستند و با نظام بشار اسد می جنگند.

به نوشته این روزنامه، 983 نفر از این افراد در سوریه کشته شده اند و هزار و 270 نفر نیز مفقود شده اند.

منابع غربی اخیرا به تشریح آماری تروریست های خارجی در سوریه پرداخته اند. تونس یکی از کشورهایی است که دارای بیشترین تروریست در سوریه است. زنان تونسی نیز از جمله حاضران در گروه های تروریستی سوریه هستند به طوری که تاکنون 18 زن تونسی در کنار گروه های تروریستی در سوریه به هلاکت رسیده اند.