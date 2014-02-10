10 میلیارد ریال اقلام امدادی در غرب مازندران توزیع شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ولی پور عصر دوشنبه در حاشیه ستاد بحران غرب استان افزود: در شهرستان تنکابن 119 روستا بصورت زمینی و 33 روستای دیگر از طریق امداد هوایی تحت پوشش تیم امداد ونجات امدادگران قرار گرفتند و در کل تعداد 798 نفر از پرسنل و دوطلبان جمعیت هلال احمر در بحران وحادثه بارش برف اخیر شرکت کردند که جا دارد از تلاش یکایک این عزیزان تقدیر شود.

وی اظهار داشت: نیروهای جمعیت هلال احمر در شهرستانهای استان از یک روز پیش از آغاز بارش برف به دلیل وزش باد شدید و طوفان و بروز خسارت به واحدهای مسکونی در شهرستانهای بابل، محمود آباد و آمل تعداد هفت تیم عملیاتی بصورت آماده باش به این مناطق اعزام شده است.

وی گفت: با توجه با اخطار سازمان هواشناسی مبنی بر آغاز بارشها در استان و برودت هوا بویژه در غرب مازندران کلیه نیروهای امداد و نجات استان به حالت آماده باش کامل درآمده و در محورهای موصلاتی و کوهستانی استان نظیر محور کندوان ،محور هراز ،محور سواد کوه و کیاسر استقرار یافتند.



ولی پور به اهم اقدامات نیروهای جمعیت هلال احمر استان مازندران از آغاز بارشها تا پایان روز جمعه اشاره کرد و گفت: تشکیل ستاد هماهنگی عملیات امداد و نجات در ستاد بحران شهرستانهای تنکابن، رامسر، عباس آباد، چالوس و نوشهر، هماهنگی با سپاه کربلای استان مازندران به منظور مهیا نمودن محل فرود بالگردها و پشتیبانی عملیات امداد ونجات هوایی از جمله تلاشها بوده است.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: هماهنگی با مساجد شهرستان به جهت اسکان ضروری آسیب دیدگان، هماهنگی با خیرین هلال احمر جهت تامیت اقلام مورد نیاز، هماهنگی جهت افزایش ساعات ارایه خدمات مرکز فوریتهای دارویی هلال احمر از ساعت 7 صبح الی 23 هر شب از دیگر تلاشها بوده است.