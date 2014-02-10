شهادت طلبی ویژگی شاخص انقلاب ایران است/ همایش رزمندگان اسلام و ایثارگران دامغان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سید محمد رضا حسنی عصر دوشنبه در همایش بزرگ رزمندگان اسلام و ایثارگران شهرستان دامغان در حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) این شهریکی از ویژگی های انقلاب اسلامی ایران را شهادت طلبی دانست و افزود: مقاومت، ایستادگی و حمایت از معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران امام (ره) موجب نابودی رژیم ستم شاهی شد و پیروزی همراه باعزت و آزادگی را برای ملت ایران به ارمغان آورد.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران به راحتی به دست نیامده که به راحتی آنرا از دست دهیم تصریح کرد: باید از انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن که خون پاک شهدا ریخته شده به خوبی حراست و پاسداری کنیم.

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان دامغان ولایتمداری و دینداری را از رمزهای موفقیت ملت ایران در پیروزی انقلاب اسلامی ایران و حماسه عظیم دوران 8 سال دفاع مقدس دانست و افزود: اتکا به خداوند و ایمان بالای ملت ایران باعث فتح قله های اقتدار و سربلندی شده است.

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یکی از فرماندهان دوران 8 سال دفاع مقدس نیز در این گردهمایی با تاکید بر اینکه باید سالروز پیروزی انقلاب پرشور برگزار شود، افزود: امام (ره) انقلاب کرد تا اسلام ناب محمدی (ص) در جامعه جاری شود و ما یاران امام (ره) وظیفه داریم که تلاش کنیم انقلاب اسلامی ایران بهتر از گذشته به دیگر جهان اسلام گسترش پیدا کند.

ابوالفضل حسن بیکی یادآور شد: امام (ره) با رهنمود و راهنمایی خود انقلاب را مدیریت کرد و در گسترش و ترویج انقلاب از ایران به دیگر نقاط جهان تلاش فراوان کرد.

وی با بیان اینکه دشمنان ملت ایران با گذشت 35 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی توطئه های فراوان را طراحی می کنند تا بتوانند از ملت ایران عبور کنند تصریح کرد: مدیریت رهبر فرزانه انقلاب توطئه های دشمنان را نقش برآب کرده است.

نماینده دوره سوم و چهارم مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی، جمهوری اسلامی ایران را یکی از قدرتمندترین نظام های منطقه دانست و خاطر نشان ساخت: این قدرت به برکت خون پاک شهدا و رهبری امام راحل و مدیریت و هدایت های رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا کسب شده است.

حسن بیکی با اشاره به اینکه ایران امروز محبوب ترین رهبر را دارد و ما به داشتن چنین شخصیتی ممتاز افتخار می کنیم گفت: باید مطیع اوامر و رهنمودها معظم له باشیم و لحظه ای خط و روشمان را از رهبری معظم انقلاب جدا نکنیم.