انقلاب مظلومیت را از چهره دین پاک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن حسيني عصر دوشنبه در جشن پیروزی انقلاب در دانشكده هنر ومعماري دانشگاه مازندران، با بازشماري دستاوردهاي انقلاب گفت: اولين دستاورد انقلاب، زدودن مظلوميت از چهره دين است و انقلاب، اسلام را از مساجد به بطن جامعه كشاند و حيات ديني به جوامع بخشيد.

وی اظهار داشت: انقلاب، جهاني شدن را براي دين مطرح كرد وغربت را از دين گرفت و برنامه ريزيهاي دشمنان را براي جدايي دين از سياست كه سرمايه گذاري كلان رادر پي داشت شكست.

حجت الاسلام حسینی گفت: امروز بي شك مرزهاي ديني و مذهبي گسترده تر از مرزهاي جغرافياي ايران است و امروز انقلاب در كشورها دور هم نفوذ پيدا كرده است که اين مسئله دشمنان را ناراحت كرده و درصدد ضربه زدن به اين انقلاب برامده اند.

نماينده مقام معظم رهبري در دانشگاه مازندران در ادامه افزود: كشور در عرصه هاي مختلف علمي مانند پزشكي، نانو بايو، فناوري هسته اي پيشرفت بسيار زيادي كرده است اما چيزي كه ما را به قله هاي افتخار مي رساند دين بوده است و آن چيزي كه حرف ما را به جهان مي رساند پيشرفت علمي نبوده است، معنويات انقلاب بوده است.

حجت الاسلام دكتر حسيني گفت: برخورد هاي ما نسبت به يكديگر، وضعيت پوشش ما در جامعه اسلامي و بسياري از موارد ديگر آسيب هاي جدي است كه جامعه ما را تهديد مي كند و همه ما نسبت به يكديگر مسئوليم.

وی عنوان کرد: متاسفانه حفظ دين در زمان ما كم رنگ شده است و همچنان كه بزرگان ما نسبت به حفظ دين مسئول بوده اند ما نيز مسئوليم.

وي با اشاره به دستاوردهاي ديگر انقلاب گفت: انقلاب اسلامي اميد را در دل آزاديخواهان زنده كرده است و روح خودباوري را زنده كرده و به زنانمان هويت بخشيده و فرهنگ مقاومت را در دنيا مبرهن كرده است.

وی یادآور شد: شكوفايي استعدادهاي درخشان در انقلاب با مديريت قوي ولايت فقيه بوده است ولی انقلاب را دو آسيب جدي تهديد مي كند که ماهوارها و راديو و تلويز يونهاي بيگانه از جمله آن است و اگر احساس اتكاء به خود را به جامعه انتقال ندهيم آسيب بزرگي به انقلاب خواهيم زد.