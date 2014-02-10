بوشهر استانی ثروتمند با چهره محروم است/ وضعیت بهداشت و درمان استان باید بهتر از این باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی عصر دوشنبه در نشست با مسئولان استان بوشهر اظهار داشت: منابع و نیروی انسانی بزرگترین منابع در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است که همه تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا وظایف خود را به خوبی انجام دهیم.
وی به شرایط بهداشت و درمان در استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: بوشهر استانی ثروتمند با چهره محروم است و با توجه به وجود منابع غنی در استان بوشهر، وضعیتی که بهداشت و درمان استان باید بهتر از این باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تاکید کرد: تجهیز و نوسازی مراکز بهداشتی درمانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و تلاش میکنیم تا در کنار نیروی انسانی دانشگاه و حمایتهای مسئولین شاهد پیشبرد اهداف حوزه سلامت باشیم.
وی بیان داشت: با توجه به زیر ساختهای ایجاد شده و حضور و نگاه عالمانه آیتالله صفایی بوشهری در حوزه سلامت و بزرگترین ثروت این دانشگاه که همان نیروی انسانی است امید است بتوانیم به پیشبرد اهداف حوزه سلامت گام برداریم.
عذرخواهی و طلب حلالیت رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز در این نشست با تقدیر از همکاری مسئولان دستگاههای مختلف، بیان داشت: در دوران خدمتی همه تلاش خود را برای ارائه خدمات مناسب به مردم به کار گرفتهایم.
غلامرضا حیدری تصریح کرد: جایگاه کنونی دانشگاه علوم پزشکی در زمینه بهداشت و درمان استان بوشهر مرهون تلاشهای شبانهروزی تمامی همکاران در بخشهای پیشگیری و درمان شبکههای بهداشتی و درمانی حتی در محرومترین نقاط استان است.
وی در ادامه ضمن عذرخواهی و طلب حلالیت، خاطرنشان ساخت: از تلاش همکارانم در زمینه تحقیقات دارم و جایگاه ویژه کشوری و بین المللی دانشگاه علوم پزشکی در زمینه تحقیقات به سبب تلاشهای همه جانبه همکاران در این بخش تقدیر میکنیم.
حیدری با تقدیر از همکاریهای نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، افزود: در زمان تصدی مسئولیت اینجانب همواره حمایتهای پدرانه و علمی نماینده ولی فقیه در استان در حوزه سلامت وجود داشته است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه دکتر رییسی در مراکز بهداشتی و بیشتر مناطق استان کار کرده است شایستگی و شناخت کافی برای عهدهداری مسئولیت دانشگاه را دارند.
رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اضافه کرد: با توجه به اینکه سلامت از اولویتهای هر نظام است و از موارد مهم توسعه نیز هست باید توجه بیشتری در استان به حوزه سلامت شود.
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