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۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۴۱

در نشست با خبرنگاران مطرح شد:

افزایش بودجه شهرداری محمودآباد/ سرای محله ایجاد می شود

افزایش بودجه شهرداری محمودآباد/ سرای محله ایجاد می شود

محمودآباد - خبرگزاری مهر: افزایش بودجه شهرداری محمودآباد، مشکل زباله شهر، تلاش برای حل مشکل ترافیک، ایجاد سرای محله، توسعه صنعت گردشگری در نشست شهردار محمودآباد با خبرنگاران مطرح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضايي شهردار محمودآباد عصر دوشنبه در نشست خبري با خبرنگاران از افزايش بودجه محمودآباد خبر داد و افزود: بودجه شهرداری از 64 ميليارد ریال به 107 ميليارد ريال در سال 93 افزايش پيدا مي‌كند.

وي افزود: 80 ميليارد ريال يعني حدود 74 درصد كل بودجه در حوزه عمراني و 27 ميليارد ريال در هزينه‌هاي جاري صرف مي‌شود.

رضايي رويكرد خود را در مدت تصدي شهرداري تغيير اعلام و اظهار داشت: مديريت را در شهرداري باز تعريف کردم و جهت تسريع در انجام بروكراسي و رضايت شهروندان سه معاون تعيين کردیم.

رضايي با اعلام اينكه در واحد خدمات شهرداري زيباسازي و محيط زيست نداشتيم اظهار داشت: قبلاً كار کمتر سيستماتيك بوده ولي امروز كار براساس سيستم پيش مي‌رود و فرد تابع سيستم است.

شهردار محمودآباد از بهتر شدن اتوماسيون اداري در سال 93 خبر داد و گفت: در حوزه روابط عمومي سايت ايستايي داشتيم ولي سايت رونده‌اي در نظر گرفتيم و هدف‌گذاري ما يك پروسه چندماهه است تا بسمت شهر الكترونيكي پيش برويم.

الکترونیکی شدن خدمات شهرداری

رضايي از انجام سه فاز در اين واحد سخن گفت و افزود :فاز يك راه اندازي شد، فاز دوم سه ماهه است و در فاز سه يك پروسه 9 ماهه است كه برخي خدمات شهرداري الكترونيكي مي‌شود.

شهردار محمودآباد گفت: پيام ما ‌تغيير است و تاکنون محمودآباد مدل سنتي و بسته اداره مي‌شد ولي پيام مردم بما تغيير بود كه ما درك كرديم و در حوزه‌ها، ساختار اداري را عوض كرديم.

رضايي زباله را از ديگر مشكلات شهرهاي ساحلي دانسته و اعلام داشت: ما مشكل دپو داريم و مطالعاتي انجام و زمينهايي كانديد شدند كه مقاومتهاي منطقه‌اي را دارد و سعي كرديم نقاط كم حاشيه را انتخاب كنيم.

وی یادآورشد: در دپو براي حفظ محيط زيست فضاي مسقف را در نظر گرفتيم كه با دو ميني تريلر با دوکشنده مشكل دپو حل مي‌شود و با استفاده از امكانات حوزه‌هاي مختلف و مشاركت بانكها اين مشكل در سال 93 حل و آنها را به سيستم زباله اضافه مي‌كنيم.

رضايي يكي از اقدامات خود را اولويت پرداخت حقوق به كارگران اعلام کرد و افزود: ابتدا حقوق كارگران خدمات شهري را پرداخت و سپس حقوق كارمندان پرداخت مي‌شود و اکنون تمام كارگران شهرداري حقوق و عيدي 10 ماهه خود را دريافت داشتند.

100 هکتار عرصه شهری فرسوده است

شهردار محمودآباد شهر را بمثابه يك كالبد ذكر كرده و افزود: بايد تمام اندامها آن بطور هماهنگ و يكسان رشد كند، اين شهر بيماريهايي دارد و ما ميراث دار يك شهر قديمي با حدود 800 هكتار عرصه هستيم كه حدود 100 هكتار عرصه فرسوده دارد.

محسن رضايي تمركز فعاليت شهرداري را درون شهر بيان داشت و اعلام كرد: ما به پروژه‌هاي گذشته توجه مي‌كنيم ولي بايد به ميزان متناسب به آنجا بودجه تزريق شود و بودجه متقارن و متوازن بايد به قسمتهاي مختلف تزريق  شود.

حل مشكل ترافيك يادگاري من براي محمودآباد است

شهردار محمودآباد حل مشكل ترافیک با ایجاد معابر جدید را اولويت خود و شهرداري اعلام کرد و افزود: به لحاظ ساختاري و كالبدي محمودآباد بايد اصلاح شود، ارتباط بين خيابانها بهينه نيست و نتوانستيم خيابانها را درست تعريف كنيم، به همين خاطر انتقال كالا با هزينه است و در ارائه خدمات دچار مشكل هستيم.

وی یادآورشد:  ارتباط تمام گذرها و راههاي ارتباطي مردم با شهر با هزينه انجام مي‌شود و به لحاظ راه و دسترسي، شريانهاي 1 و 2 و 3 اولويت دارند.

وي تأكيد كرد: من از شهر خارج نمي‌شوم و تمركز من بداخل شهر است و در حد توان شهرداري به كنار گذرها بودجه تزريق مي‌كنم و 50 ميليون تومان براي كنار گذرغربي بودجه تخصیص داده شده است و اکنون نیز در کنارگذر غربی درحال کار هستیم تا هرچه زودتر آن را آماده کنیم.

احداث پارک 44 هزار متری

شهردار محمودآباد گفت: ما کارخود را با آسفالت شروع کردیم و اکنون که به لحاظ آب و هوایی مناسب کارهای عمرانی نیست، توانستیم چند پروژه انجام دهیم و تقریبا هر روز قرارداد آسفالت می بندیم، ضمن اینکه تملك يك پارك 44 هزار متري در كنار آب بندان شماره 3 سوراخ‌ مازو تقريبا  تمام شده كه با احياي آن فضاي سبز شهر افزايش پيدا مي‌كنند.

رضايي شهرداري را داراي رويكرد فرهنگي ذكر كرده و افزود يكي از ذغدغه‌هاي اصلي ما حوزه فرهنگي است و بايد حوزه فرهنگي داشته باشيم و بشكل ويژه به آن خواهيم پرداخت و يكي از دلايل بي‌اعتمادي مردم به شهرداري فاصله بين شهرداري و مردم بوده است و شهري كه روح فرهنگي در آن ديده نشود شهر مرده‌اي است.

ایجاد سرای محله

رضايي ايجاد سراي محله را از ديگر برنامه هاي شهرداري ذكر كرد و افزود: در دوره كاري من حداقل در دو  يا سه محله سراي محله راه‌اندازي مي‌كنيم كه در توانمندي سازي خانواده، فرهنگ‌سازي، روابط خانواده و كارآفريني مؤثر خواهد بود.

شهردار محمودآباد با بيان اينكه بايد منابع توسعه شهر را شناسايي و در نقاط ديگر شهر هزينه كرد، به منابع توسعه اشاره و به آسيب‌هاي آنها پرداخت و افزود: دو زمين 10 هكتاري در خط آهي، طرح درياي دارايي نمونه‌هايي از منابع توسعه شهر هستند كه بايد با حل مشكلات آنها از آنجا منابع را تهیه و در نقاط دیگر  شهر هزینه کرد.

رضايي گردشگري را يك صنعت مهم در رشد و توسعه دانست و اظهار داشت محمودآباد پتانسيل بالايي در گردشگري دارد ولي بايد بررسي شود چرا مسافر و گردشگري در شهر نمي‌ماند.

وی اظهار داشت: ما امكانات مناسبي براي گردشگر نداريم، زير ساختها مناسب نيست و اقامتگاههاي خوب ما با همين امكانات خالي هستند و بايد امنيت سرمايه‌گذاران را تأمين كنيم تا رغبت داشته باشند.

شعباني معاون خدمات شهري با اعلام تشكيل يك تيم كاري اظهار داشت: اولين گام را براي اصلاح ساختار داخل شهري برداشتيم و اين از نيازهاي اوليه شهرداري بود كه خروجي آن را در بحران برف ديدم.

وی اظهار داشت: در خدمات ايمني با تلاش همكاران يكدستگاه ماشين آتش نشاني به ارزش 500 ميليون تومان خريداري و آماده ارائه خدمات به شهروندان است و يكدستگاه آمبولانس به ارزش 150 ميليون خريداري و بزودي به ناوگان خدمات شهري اضافه مي‌شود.

شعباني ادامه داد: رفت و روب شهر شبانه شده كه رضايتمندي مردم را بهمراه دارد و در آينده نزديك در كل شهر انجام مي‌گردد.

وي از مزاياي اين طرح را ارتقاء سطح امنيت خانواده‌ها، افزايش كارايي و مشاهده نكردن چهره زباله‌ها توسط شهروندان ذكر كرد.

ساخت 120 سطح زباله مکانیزه

شعباني اضافه كرد: 120 سطل زباله مكانيزه در حال ساخت است كه حداكثر تا يك ماه آينده جانمايي مي‌شود و  سيستم جمع‌آوري بسمت مكانيزاسيون مي‌رود و بزودي این تعداد دو برابر و هدف ما 600 سطل زباله است.

معاون خدمات شهري از عرضه رايگان نهال مركبات به خانواده‌ها خبر و افزود: هر تعداد نهال مركبات رايگان نياز باشد بمردم عرضه مي‌شود كه اين طرح تا 15 اسفند ادامه دارد.

رضايي مسئول امور مالي بزرگترین معضل شهرداري را عدم وجود نقدينگي اعلام و عنوان كرد: بنا به پيشنهاد شهردار ساختار عوارضي سال 93 را عوض كرديم كه در سايت شهرداري قرار دارد كه با شفافيت كامل موجود و هر شهروندي مي‌تواند از نحوه پرداخت عوارض خود اطلاع پيدا كند.

حيدرزاده معاون عمراني شهرداري اصحاب رسانه را بازوي شهرداري براي تحقق اهداف شهرداري واطلاع رساني سريعتر به شهروندان دانست و گفت: شهردار موسسه‌اي غيرانتفاعي و وابسته به مردم است و بودجه آن متکی به مردم است و تمام اقدامات ما براي رضايتمندي مردم است.

حيدرزاده با بيان اينكه حركت شهرداري بسمت رضايتمندي مردم است اظهار داشت: به همين خاطر بخش فني به داخل مردم رفته و براي ترميم خانه‌ها واحياي مجدد محلات و ابنيه سوق داده شد.
 

کد مطلب 2234012

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