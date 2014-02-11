افزایش بودجه شهرداری محمودآباد/ سرای محله ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضايي شهردار محمودآباد عصر دوشنبه در نشست خبري با خبرنگاران از افزايش بودجه محمودآباد خبر داد و افزود: بودجه شهرداری از 64 ميليارد ریال به 107 ميليارد ريال در سال 93 افزايش پيدا مي‌كند.

وي افزود: 80 ميليارد ريال يعني حدود 74 درصد كل بودجه در حوزه عمراني و 27 ميليارد ريال در هزينه‌هاي جاري صرف مي‌شود.



رضايي رويكرد خود را در مدت تصدي شهرداري تغيير اعلام و اظهار داشت: مديريت را در شهرداري باز تعريف کردم و جهت تسريع در انجام بروكراسي و رضايت شهروندان سه معاون تعيين کردیم.

رضايي با اعلام اينكه در واحد خدمات شهرداري زيباسازي و محيط زيست نداشتيم اظهار داشت: قبلاً كار کمتر سيستماتيك بوده ولي امروز كار براساس سيستم پيش مي‌رود و فرد تابع سيستم است.



شهردار محمودآباد از بهتر شدن اتوماسيون اداري در سال 93 خبر داد و گفت: در حوزه روابط عمومي سايت ايستايي داشتيم ولي سايت رونده‌اي در نظر گرفتيم و هدف‌گذاري ما يك پروسه چندماهه است تا بسمت شهر الكترونيكي پيش برويم.

الکترونیکی شدن خدمات شهرداری

رضايي از انجام سه فاز در اين واحد سخن گفت و افزود :فاز يك راه اندازي شد، فاز دوم سه ماهه است و در فاز سه يك پروسه 9 ماهه است كه برخي خدمات شهرداري الكترونيكي مي‌شود.



شهردار محمودآباد گفت: پيام ما ‌تغيير است و تاکنون محمودآباد مدل سنتي و بسته اداره مي‌شد ولي پيام مردم بما تغيير بود كه ما درك كرديم و در حوزه‌ها، ساختار اداري را عوض كرديم.

رضايي زباله را از ديگر مشكلات شهرهاي ساحلي دانسته و اعلام داشت: ما مشكل دپو داريم و مطالعاتي انجام و زمينهايي كانديد شدند كه مقاومتهاي منطقه‌اي را دارد و سعي كرديم نقاط كم حاشيه را انتخاب كنيم.

وی یادآورشد: در دپو براي حفظ محيط زيست فضاي مسقف را در نظر گرفتيم كه با دو ميني تريلر با دوکشنده مشكل دپو حل مي‌شود و با استفاده از امكانات حوزه‌هاي مختلف و مشاركت بانكها اين مشكل در سال 93 حل و آنها را به سيستم زباله اضافه مي‌كنيم.



رضايي يكي از اقدامات خود را اولويت پرداخت حقوق به كارگران اعلام کرد و افزود: ابتدا حقوق كارگران خدمات شهري را پرداخت و سپس حقوق كارمندان پرداخت مي‌شود و اکنون تمام كارگران شهرداري حقوق و عيدي 10 ماهه خود را دريافت داشتند.



100 هکتار عرصه شهری فرسوده است

شهردار محمودآباد شهر را بمثابه يك كالبد ذكر كرده و افزود: بايد تمام اندامها آن بطور هماهنگ و يكسان رشد كند، اين شهر بيماريهايي دارد و ما ميراث دار يك شهر قديمي با حدود 800 هكتار عرصه هستيم كه حدود 100 هكتار عرصه فرسوده دارد.



محسن رضايي تمركز فعاليت شهرداري را درون شهر بيان داشت و اعلام كرد: ما به پروژه‌هاي گذشته توجه مي‌كنيم ولي بايد به ميزان متناسب به آنجا بودجه تزريق شود و بودجه متقارن و متوازن بايد به قسمتهاي مختلف تزريق شود.

حل مشكل ترافيك يادگاري من براي محمودآباد است



شهردار محمودآباد حل مشكل ترافیک با ایجاد معابر جدید را اولويت خود و شهرداري اعلام کرد و افزود: به لحاظ ساختاري و كالبدي محمودآباد بايد اصلاح شود، ارتباط بين خيابانها بهينه نيست و نتوانستيم خيابانها را درست تعريف كنيم، به همين خاطر انتقال كالا با هزينه است و در ارائه خدمات دچار مشكل هستيم.



وی یادآورشد: ارتباط تمام گذرها و راههاي ارتباطي مردم با شهر با هزينه انجام مي‌شود و به لحاظ راه و دسترسي، شريانهاي 1 و 2 و 3 اولويت دارند.

وي تأكيد كرد: من از شهر خارج نمي‌شوم و تمركز من بداخل شهر است و در حد توان شهرداري به كنار گذرها بودجه تزريق مي‌كنم و 50 ميليون تومان براي كنار گذرغربي بودجه تخصیص داده شده است و اکنون نیز در کنارگذر غربی درحال کار هستیم تا هرچه زودتر آن را آماده کنیم.

احداث پارک 44 هزار متری

شهردار محمودآباد گفت: ما کارخود را با آسفالت شروع کردیم و اکنون که به لحاظ آب و هوایی مناسب کارهای عمرانی نیست، توانستیم چند پروژه انجام دهیم و تقریبا هر روز قرارداد آسفالت می بندیم، ضمن اینکه تملك يك پارك 44 هزار متري در كنار آب بندان شماره 3 سوراخ‌ مازو تقريبا تمام شده كه با احياي آن فضاي سبز شهر افزايش پيدا مي‌كنند.



رضايي شهرداري را داراي رويكرد فرهنگي ذكر كرده و افزود يكي از ذغدغه‌هاي اصلي ما حوزه فرهنگي است و بايد حوزه فرهنگي داشته باشيم و بشكل ويژه به آن خواهيم پرداخت و يكي از دلايل بي‌اعتمادي مردم به شهرداري فاصله بين شهرداري و مردم بوده است و شهري كه روح فرهنگي در آن ديده نشود شهر مرده‌اي است.

ایجاد سرای محله

رضايي ايجاد سراي محله را از ديگر برنامه هاي شهرداري ذكر كرد و افزود: در دوره كاري من حداقل در دو يا سه محله سراي محله راه‌اندازي مي‌كنيم كه در توانمندي سازي خانواده، فرهنگ‌سازي، روابط خانواده و كارآفريني مؤثر خواهد بود.



شهردار محمودآباد با بيان اينكه بايد منابع توسعه شهر را شناسايي و در نقاط ديگر شهر هزينه كرد، به منابع توسعه اشاره و به آسيب‌هاي آنها پرداخت و افزود: دو زمين 10 هكتاري در خط آهي، طرح درياي دارايي نمونه‌هايي از منابع توسعه شهر هستند كه بايد با حل مشكلات آنها از آنجا منابع را تهیه و در نقاط دیگر شهر هزینه کرد.

رضايي گردشگري را يك صنعت مهم در رشد و توسعه دانست و اظهار داشت محمودآباد پتانسيل بالايي در گردشگري دارد ولي بايد بررسي شود چرا مسافر و گردشگري در شهر نمي‌ماند.

وی اظهار داشت: ما امكانات مناسبي براي گردشگر نداريم، زير ساختها مناسب نيست و اقامتگاههاي خوب ما با همين امكانات خالي هستند و بايد امنيت سرمايه‌گذاران را تأمين كنيم تا رغبت داشته باشند.

شعباني معاون خدمات شهري با اعلام تشكيل يك تيم كاري اظهار داشت: اولين گام را براي اصلاح ساختار داخل شهري برداشتيم و اين از نيازهاي اوليه شهرداري بود كه خروجي آن را در بحران برف ديدم.



وی اظهار داشت: در خدمات ايمني با تلاش همكاران يكدستگاه ماشين آتش نشاني به ارزش 500 ميليون تومان خريداري و آماده ارائه خدمات به شهروندان است و يكدستگاه آمبولانس به ارزش 150 ميليون خريداري و بزودي به ناوگان خدمات شهري اضافه مي‌شود.



شعباني ادامه داد: رفت و روب شهر شبانه شده كه رضايتمندي مردم را بهمراه دارد و در آينده نزديك در كل شهر انجام مي‌گردد.



وي از مزاياي اين طرح را ارتقاء سطح امنيت خانواده‌ها، افزايش كارايي و مشاهده نكردن چهره زباله‌ها توسط شهروندان ذكر كرد.

ساخت 120 سطح زباله مکانیزه



شعباني اضافه كرد: 120 سطل زباله مكانيزه در حال ساخت است كه حداكثر تا يك ماه آينده جانمايي مي‌شود و سيستم جمع‌آوري بسمت مكانيزاسيون مي‌رود و بزودي این تعداد دو برابر و هدف ما 600 سطل زباله است.



معاون خدمات شهري از عرضه رايگان نهال مركبات به خانواده‌ها خبر و افزود: هر تعداد نهال مركبات رايگان نياز باشد بمردم عرضه مي‌شود كه اين طرح تا 15 اسفند ادامه دارد.



رضايي مسئول امور مالي بزرگترین معضل شهرداري را عدم وجود نقدينگي اعلام و عنوان كرد: بنا به پيشنهاد شهردار ساختار عوارضي سال 93 را عوض كرديم كه در سايت شهرداري قرار دارد كه با شفافيت كامل موجود و هر شهروندي مي‌تواند از نحوه پرداخت عوارض خود اطلاع پيدا كند.



حيدرزاده معاون عمراني شهرداري اصحاب رسانه را بازوي شهرداري براي تحقق اهداف شهرداري واطلاع رساني سريعتر به شهروندان دانست و گفت: شهردار موسسه‌اي غيرانتفاعي و وابسته به مردم است و بودجه آن متکی به مردم است و تمام اقدامات ما براي رضايتمندي مردم است.

حيدرزاده با بيان اينكه حركت شهرداري بسمت رضايتمندي مردم است اظهار داشت: به همين خاطر بخش فني به داخل مردم رفته و براي ترميم خانه‌ها واحياي مجدد محلات و ابنيه سوق داده شد.

