مسابقات بازي هاي محلي در رشته جوراب بازي در حسين آباد سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاري برنامه هاي گراميداشت ايام الله دهه مبارك فجر بازي هاي بومي و محلي در رشته جوراب بازي با حضور 18 تيم از روستاهاي بخش حسين آباد سنندج برگزار شد.

بخشدار حسين آباد شامگاه دوشنبه و در مراسم پاياني و تقدير از تيم هاي برتر كه در سالن ورزشي حسين آباد برگزار شد، اظهار داشت: اين دوره از مسابقات جوراب بازي كه از جمله بازي هاي بومي و محلي در استان كردستان به شمار مي رود با حضور 18 تيم از روستاهاي مختلف بخش حسين آباد برگزار شد.

صلاح الدين زارع بيان كرد: مسابقات جوراب بازي به همت بخشداري حسين آباد و با همكاري حوزه مقاومت بسيج و همچنين هيئت بازي هاي روستايي و بومي و محلي استان كردستان و با استقبال قابل توجه مردم اين بخش برگزار شد.

وي ادامه داد: در نهايت و پس از برگزاري 20 بازي به صورت حذفي تيم هاي از روستاهاي امروله، باينچوب و اكبرآباد راهي فينال شدند و در بازي هاي پاياني و فينال نيز تيم اكبرآباد توانست ضمن كسب برتري مقابل حريفان خود عنوان اول را به خود اختصاص داده و تيم هاي از روستاهاي امروله و باينچوب عنوان هاي دوم و سوم را از آن خود كردند.

رئيس هيئت روستايي و بازي هاي بومي و محلي استان كردستان نيز در مراسم پايان طي سخناني اظهار داشت: هيئت با استفاده از تمامي ظرفيت هاي در اختيار خود در راستاي توجه و احياء بازي هاي بومي و محلي در استان كردستان استفاده مي كند و انتظار مي رود كه در اين راستا خود مردم و ادارات دولتي نيز مشاركت و همكاري بهتري با ما داشته باشند.

هادي كاظمي بيان كرد: برگزاري اين بازي ها نه تنها زمينه را براي حفظ ميراث گذشتگان فراهم مي كند بلكه فضاي شاد و مفرح را نيز براي مردم ساكن در روستاهاي استان كردستان به وجود مي آورد و به همين دليل بايد تلاش كنيم تا زمينه براي برگزاري بازي هاي متعددي در روستاهاي استان فراهم شود.

وي در پايان گفت: بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته در طول سال بازي هاي متعددي در روستاهاي استان كردستان با اولويت بازي هاي بومي و محلي برگزار مي شود كه خوشبختانه مردم ساكن در روستاهاي اين استان نيز استقبال خوبي از اين مسابقات به عمل مي آورند كه اين مهم نشان دهنده توجه جدي مردم به حضور در مسابقات ورزشي است.

در بخش پاياني اين برنامه تيم هاي برتر حاضر در مسابقات مورد تقدير قرار گرفته و جوايزي به رسم يادبود به آنها اهدا شد.

جوراب بازي يكي از بازي هاي قديمي در استان كردستان به شمار مي رود كه در سال هاي نه چندان دور گذشته مورد توجه و استقبال گسترده مردم قرار مي گرفت ولي متاسفانه هم اكنون تنها در شماري از روستاهاي اين استان اين نوع بازي كه داراي جذابيت خاصي است، برگزار مي شود.