انگشتان آسیب دیده اهالی روستای "گاودانه" درمان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز رافع که به یاسوج سفر کرده است، دوشنبه شب در جمع خبرنگاران افزود: برخی از اهالی این روستا که انگشتشان در استفاده از این وسیله آسیب دیده و قطع شده است برای درمان به تهران اعزام خواهند شد.

وی بیان کرد: این بیماران تیرماه سال 93 در تهران تحت درمان قرار خواهند گرفت.

رافع همچنین از برنامه های جمعیت هلال احمر برای ارائه خدمات درمانی در مناطق محروم خبرداد و گفت: در این راستا طرح کاروان‌ سلامت در مناطق محروم استان کهگیلویه و بویراحمد آغاز شده است.

معاون داوطلبان جمعیت هلا‌ل احمر کشور افزود: این طرح در 15 روستا در شهرستان چرام اجرا شده و طی آن پزشکان متخصص ویزیت رایگان بیماران می پردازند.

وضعیت معیشت اهالی روستای "توگبری" نگران کننده است

وی به شناسایی مشکلات عرصه بهداشت و درمان در این مناطق اشاره کرد و اظهار داشت: مردم منطقه «توگبری» چرام وضعیت خوبی از لحاظ معیشتی ندارند و بسیاری از آن‌ها گرفتار سوءتغذیه هستند.

رافع از اختصاص سبد عیدانه به اهالی این روستا و همچنین انجام آموزش‌های بهداشتی به آنها از سوی جمعیت هلال احمر خبرداد.

وی یادآور شد: این جمعیت هزار و 200 پروژه محرومیت‌زدایی در مناطق محروم کشور اجرا می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، "گرگر" یک نیمکت آهنی است که به وسیله سیم محکمی دو طرف رودخانه را به یکدیگر وصل می ‌کند. این وسیله برای عبور و مرور مردم در روستاهای مجاور رودخانه های خروشان تعبیه شده است.

نام "گرگر" پس از انتشار گزارشی از روستای "گاودانه" شهرستان کهگیلویه، وارد ادبیات رسانه ای کشور شد. انگشتان بیش از 30نفر ازاهالی این روستا زیر چرخ "گرگر" له شده بود که در میان آنها چندین کودک نیز دیده می شد.

بازتاب این گزارش اگر چه واکنش های متفاوتی در بین مسئولین داشت اما جامعه را از وجود چنین مشکلی در برخی روستاهای کشور آگاه ساخت و ارمغان آن احداث پل عابر پیاده با اعتباری بیش از 300 میلیون تومان بر روی رودخانه مارون بود تا کابوس گرگر از "گاودانه" رخت بندد.