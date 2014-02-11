ملت ایران آگاهانه مقاطع حساس را پشت سر گذاشته است

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری یکشنبه شب در چهارمین همایش تجلیل از مبارزان انقلاب اسلامی استان هرمزگان که با عنوان "یاران آفتاب" در فرهنگسرای طوبی بندرعباس برگزار شد، با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب با یاری خداوند متعال و تحت حمایت حضرت امام زمان (عج) توانسته با موفقیت تمامی سختی ها و دشواری ها را پشت سر بگذارد، عنوان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور ما در مناطق مختلف با فتنه های جریانات منحرف و منافق مواجه شد و جنگ هشت ساله نیز بر ما تحمیل شد اما به یاری خداوند توانستیم از تمامی این مشکلات با پیروزی عبور کنیم.

وی ادامه داد: شاید هر نظام دیگری به جز نظام جمهوری اسلامی در مواجهه با این مشکلات نمی توانست موفق باشد، اما مردم ایران با دست خالی و در سایه بصیرت و آگاهی و شناخت به موقع توطئه ها توانسته اند موفق باشند.

استاندار هرمزگان افزود: مردم ایران با تمسک به خداوند و پیروی از ولایت فقیه در مقاطع حساس حضوری گسترده و تعیین کننده داشته اند که این حضور را در مقاطع مختلف از جمله در راهپیمایی 22 بهمن به نمایش گذاشته اند.

جادری خاطرنشان کرد: با توجه به درایت و تدبیری که بر کشور حاکم شده است، دیگر توطئه ها نمی توانند تهدیدی برای کشور باشند و مشکل ساز شوند و روز به روز شاهد انسجام و وحدت بیشتر مردم خواهیم بود.

وی همچنین از دست اندرکاران برگزاری برنامه های مناسب فرهنگی و به خصوص همایش تجلیل از مبارزان انقلاب اسلامی در استان هرمزگان تشکر و قدردانی کرد.