  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۱۴

جادری:

ملت ایران آگاهانه مقاطع حساس را پشت سر گذاشته است

ملت ایران آگاهانه مقاطع حساس را پشت سر گذاشته است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: استاندار هرمزگان گفت: مردم ایران در سایه بصیرت و آگاهی و شناخت به موقع توطئه های دشمنان توانسته اند در مقاطع حساس و سختی ها موفق باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری یکشنبه شب در چهارمین همایش تجلیل از مبارزان انقلاب اسلامی استان هرمزگان که با عنوان "یاران آفتاب" در فرهنگسرای طوبی بندرعباس برگزار شد، با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب با یاری خداوند متعال و تحت حمایت حضرت امام زمان (عج) توانسته با موفقیت تمامی سختی ها و دشواری ها را پشت سر بگذارد، عنوان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور ما در مناطق مختلف با فتنه های جریانات منحرف و منافق مواجه شد و جنگ هشت ساله نیز بر ما تحمیل شد اما به یاری خداوند توانستیم از تمامی این مشکلات با پیروزی عبور کنیم.

وی ادامه داد: شاید هر نظام دیگری به جز نظام جمهوری اسلامی در مواجهه با این مشکلات نمی توانست موفق باشد، اما مردم ایران با دست خالی و در سایه بصیرت و آگاهی و شناخت به موقع توطئه ها توانسته اند موفق باشند.

استاندار هرمزگان افزود: مردم ایران با تمسک به خداوند و پیروی از ولایت فقیه در مقاطع حساس حضوری گسترده و تعیین کننده داشته اند که این حضور را در مقاطع مختلف از جمله در راهپیمایی 22 بهمن به نمایش گذاشته اند.

جادری خاطرنشان کرد: با توجه به درایت و تدبیری که بر کشور حاکم شده است، دیگر توطئه ها نمی توانند تهدیدی برای کشور باشند و مشکل ساز شوند و روز به روز شاهد انسجام و وحدت بیشتر مردم خواهیم بود.

وی همچنین از دست اندرکاران برگزاری برنامه های مناسب فرهنگی و به خصوص همایش تجلیل از مبارزان انقلاب اسلامی در استان هرمزگان تشکر و قدردانی کرد.

کد مطلب 2234021

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها