تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه بیست و دوم بهمنماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با یازدهم ربیع الثانی سال 1345 هجری قمری و یازدهم فوریه سال 2014 میلادی.
- چهارمین روز از بیست و دومین دوره بازیهای زمستانی المپیک امروز با حضور نمایندگان ایران در شهر سوچی روسیه پیگیری میشود.
- دور برگشت از مرحله نیمه نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری دیدار فیورنتینا با اودینزه آغاز میشود.
- دور برگشت از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی اسپانیا موسوم به (Copa del Rey) امشب با برگزاری دیدار آتلتیکومادرید با رئال مادرید آغاز میشود.
- مرحله یکچهارم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی آلمان موسوم به (DFB Pokal) امشب با برگزاری دیدار اینتراخت فرانکفورت با دورتموند آغاز میشود.
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