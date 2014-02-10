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۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۰:۳۱

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پیگیری بیست و دومین دوره بازی‌های زمستانی المپیک و پیگیری مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه بیست و دوم بهمن‌ماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با یازدهم ربیع الثانی سال 1345 هجری قمری و یازدهم فوریه سال 2014 میلادی.

- چهارمین روز از بیست و دومین دوره بازی‌های زمستانی المپیک امروز با حضور نمایندگان ایران در شهر سوچی روسیه پیگیری می‌شود.

- دور برگشت از مرحله نیمه نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری دیدار فیورنتینا با اودینزه آغاز می‌شود.

- دور برگشت از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی اسپانیا موسوم به (Copa del Rey) امشب با برگزاری دیدار آتلتیکومادرید با رئال مادرید آغاز می‌شود.

- مرحله یک‌چهارم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی آلمان موسوم به (DFB Pokal) امشب با برگزاری دیدار اینتراخت فرانکفورت با دورتموند آغاز می‌شود.

 

 

کد مطلب 2234025

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