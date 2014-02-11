گاز به آخرین شهر استان تهران می رسد/ تخصیص 120 میلیارد ریال به طرح های گازرسانی پردیس

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین هاشمی عصر دوشنبه در جریان آیین گشایش طرح گازرسانی به مناطق روستایی بخش جاجرود از شهرستان پردیس و دیگر پروژه های عمرانی این شهرستان که با حضور حجت الاسلام حسین توسلی امام جمعه شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی، حسین طلا نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، مهاجر فرماندار شهرستان پردیس و دیگر مسئولان محلی و استانی در این بخش انجام شد، اظهار داشت: با انتخابات 24 خرداد و بعد از حضور حماسی مردم میهن اسلامی یک فرد از جامعه روحانیت و به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب "با تجربه" به عنوان رئیس جمهوری، امور قوه مجریه را در دست گرفت.

وی ادامه داد: دستاوردهای دولت یازدهم در بخش دیپلماسی و سیاست خارجی بی نظیر است، در جریان مذاکرات سیاسی گفتگو، نگاه، لبخند، نشستن، دست دادن و حتی حدود حرکت مورد محاسبه قرار می گیرد.

این مسئول اضافه کرد: امروز رئیس جمهوری اسلامی به هر نقطه از جهان سفر می کند، نخست وزیر و رؤسای جمهوری کشورهای بزرگ برای ملاقات با وی صف می کشند، به اذعان رئیس جمهور ایتالیا رئیس جمهوری ایران ستاره محافل جهانی است و حضور وی در اجلاس جهانی داووس به حدی مؤثر بود که موجبات بایکوت خبری سرکرده رژیم اشغالگر قدس را فراهم ساخت؛ آیا این عزتی برای ملت ایران هست یا نه؟ یقیناً که هست.

هاشمی افزود: رئیس جمهوری پیش از این نیز سفرهایی به خارج از کشور داشت، چرا در آن زمان این طور برخورد نمی شد، این به دلیل عزت مردم ایران است و امروز وی نماد این مردم و رئیس جمهوری اسلامی ایران است.

استاندار تهران بیان داشت: در جریان مذاکرات 1+5 قدرت های جهانی به سبب انعقاد قرارداد با ایران به یکدیگر تبریک گفتند، حال منصفانه بگویید که آیا آن لحظه تبریک گفتن ها عزت ملت بود یا ذلت؟ یقیناً که عزت ملت ما بود.

وی ادامه داد: با توجه به این تفاسیر در می یابیم که ملت ایران بزرگ و جمهوری اسلامی قدرتمند است، این مسیرها با رهبری مقام معظم رهبری پیموده می شود و مطمئن باشید که مسیر درستی است، چراکه ایشان مسیر را با دقت کنترل می فرمایند؛ خطوط قرمز نیز مشخص است و هیچکس حق ندارد از آنها خارج شود.

به گفته این مسئول، رکود تورمی بدترین نوع معضلات اقتصادی است که امروز کشور در آن گرفتار شده، این شرایط می تواند اقتصاد هر کشوری را فلج سازد، حال تبدیل این شرایط به اقتصادی مولد امری زمانبر است و با یک تصمیم و تکلیف و دستور میسر نمی شود.

هاشمی ادامه داد: اقتصاد دارای منطق و روش است و تصمیم واگذاری امور اقتصادی به مردم از سوی دولت نیز از چنین ویژگی های نشأت می گیرد؛ ثروت مردم تمام ناشدنی است، از این رو آنها باید نقش اول را در اقتصاد کشور ایفا کنند.

استاندار تهران اضافه کرد: همانطور که در میدان هشت سال دفاع مقدس مردم وارد عرصه شدند و پیروزی علیه دشمنان اسلام و انقلاب را رقم زدند در جنگ اقتصادی نیز ورود پیدا کرده و نقش اول را بر عهده می گیرند.

وی افزود: ان شاء الله با پیش بینی های مجلس شورای اسلامی و در سایه تدبیر دولت در خصوص بودجه سال آتی، مسیر دشوار پیش روی اقتصاد کشور تسهیل و از رکود اقتصادی موجود کاسته شود تا از بیکاری و نگرانی خانواده ها کم شود.

پاسخی دندان شکن به دشمنان با حضور در راهپیمایی 22 بهمن

این مسئول با اشاره به اهمیت شرکت در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن خاطرنشان کرد: حضور در راهپیمایی 22 بهمن اهمیت بسیاری دارد، در کدام نظام سیاسی جهان مردم بعد از 35 سال اینچنین از آرمان های روزهای نخست انقلاب خود دفاع کنند.

هاشمی ادامه داد: بی شک رمز ماندگاری این انقلاب در دل تاریخ از ریشه هایی همچون واقعه کربلا و خروش حضرت اباعبدالله الحسین(ع) علیه ظلم زمانه بر می خیزد و راز شکست ناپذیری آن از اتصال به امام حسین(ع) نشأت می گیرد.

استاندار تهران اضافه کرد: پیام این حضور حماسی و حداکثری امت شریف، ولایی و شهیدپرور ایران اسلامی در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن پاسخی دندان شکن به دشمنان اسلام و انقلاب است.

گاز به آخرین شهر تهران می رسد

مديرعامل شركت گاز استان تهران در ادامه مراسم با بیان اینکه گاز به آخرین شهر استان تهران می رسد، اظهار داشت: در حال حاضر استان تهران متولی گاز استان البرز نیز محسوب شده و مجموعاً در این دو استان به 15 میلیون مشترک خدمت رسانی می شود.

یعقوبعلی حسینی نیا ادامه داد: آخرین شهر استان تهران در شهرستان شمیرانات به زودی از نعمت گاز بهره مند می شود و هم اکنون 90 درصد مناطق روستایی استان از این امکان استفاده می کنند.

تخصیص 120 میلیارد ریال به طرح های گازرسانی پردیس

وی از اختصاص 120 میلیارد ریال به طرح های گازرسانی شهرستان پردیس خبر داد و گفت: امروز طرح گازرسانی سه روستا از بخش جاجرود شهرستان پردیس شامل "شمس آباد"، "خسروآباد" و "تپه سیف" مورد بهره برداری قرار گرفت؛ برای افتتاح این پروژه که از یک ایستگاه با ظرفیت 20 هزار متر مکعبی در روستای "باغکمیش" برخوردار است، نزدیک به هشت میلیارد تومان هزینه شد، ایستگاه مذکور خط انتقال به طول هشت هزار و 500 کیلومتر و همچنین شبکه توزیع به میزان 15 هزار متر را تغذیه می کند.

وی ادامه داد: در مجموع رقمی بالغ بر 120 میلیارد ریال در راستای اجرای طرح های گازرسانی به شهرستان پردیس اختصاص پیدا کرده، در حال حاضر این پروژه ها یا به پیمان رفته اند و یا مراحل اجرایی و بهره برداری خود را سپری می کند.

این مسئول اضافه کرد: امروز با افزوده شدن مناطق روستایی یاد شده به شبکه گازرسانی استان تهران، 14 روستای دارای واجد شرایط شهرستان پردیس از این نعمت الهی بهره مند شده اند و همچنین 170 هزار سکنه شهرستان از گاز شهری استفاده می کنند.

توصیه های مهم ایمنی در استفاده از گاز شهری

حسینی نیا، مشترکان شرکت گاز را به مصرف بهینه این ثروت ملی توصیه کرد و گفت: گاز شهری از سال 54 هجری شمسی توسط فرانسوی ها پایه ریزی شد و امروز این خدمات از صفر تا 100 توسط کارشناسان ایرانی انجام می گیرد.

مديرعامل شركت گاز استان تهران ادامه داد: در این بین رعایت چند نکته ایمنی امری الزامی است، نخست آنکه هیچ وسیله گازسوزی مجاز به برخورداری از دو لوله متصل به دودکش نیست، نقشه گازرسانی مورد تأیید شرکت گاز نیز به هیچ عنوان جایی برای تغییر ندارد و هیچ وسیله نفت سوزِ تبدیل شده به گاز سوز ضمانت ایمنی ندارد.

وی اضافه کرد: امروز کشورمان دومین دارنده ذخایر گازی جهان است و باید قدردان این نعمت الهی بود، باید همه دست در دست یکدیگر دهند تا نسل های آینده نیز از نعمت گاز شهری بی بهره نمانند.

پردیس یکساله شد

فرماندار شهرستان پردیس در ادامه با اشاره به شرایط کنونی این خطه اظهار داشت: امروز شهرستان پردیس تقریباَ همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر یکسالگی خود را جشن می گیرد؛ خوشبختانه در این مدت کوتاه از حضور دولت یازدهم پروژه های متعددی در شهرستان افتتاح و به بهره برداری رسیده است.

مهدی مهاجر ادامه داد: این مهم با دعای خیر مردم و در سایه حمایت ها، تذکرات و راهنمایی های استاندار تهران و دیگر مسئولان کشوری، استانی و محلی محقق شده است.

به گفته وی، بهره مندی از نعمت گاز شهری یکی از آرزوهای دیرینه مردم مناطق روستایی بخش جاجرود از شهرستان پردیس بود که امروز به حقیقت پیوست.