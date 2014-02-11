پیگیر افزایش وام مسکن مهر به 30 میلیون تومان هستیم/ مترو پردیس در مرحله مطالعات

محسن نریمان در گفتگو با مهر در خصوص پرداخت آورده از سوی متقاضیان پس از افزایش قیمت مسکن مهر، گفت: قرارداد با مردم بصورت علی الحساب است و ما در این پروژه‌ها به دنبال سود نیستیم بلکه افزایش قیمت‌ها ناشی از تورم است اما تلاش داریم که این آورده بیش از حد توان مردم نباشد.

وی بابیان اینکه وضعیت پردیس در تامین آورده متقاضیان مناسب است، تصریح کرد: در دیگر شهرهای جدید آورده مردم افزایش زیادی نداشته که نگرانی و دغدغه ایجاد کند ضمن آنکه بخشی از آورده از طریق افزایش تسهیلات تامین شده است. به همین جهت در تلاش هستیم که وام برخی از واحدها را برحسب نیاز پروژه به 30 میلیون تومان افزایش دهیم.

معاون وزیرراه و شهرسازی در خصوص مشکلات زیربنایی و روبنایی واحدهای مسکن مهر در شهر جدید پردیس، اظهار داشت: تلاش می کنیم که در کنار واگذاری واحدها طرح‌های زیربنایی و روبنایی را هم تامین کنیم و برای این اقدام هم برنامه‌های زیادی داریم.

نریمان افزود: از این جهت برنامه برای تامین شبکه فاضلاب، آب، تامین گاز و حتی شبکه‌های داخلی واحدهای مسکن مهر داریم ضمن آنکه اجرای حمل و نقل و وصل شبکه های مترو به این شهر هم در دستور کار ما قرار دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در حال مطالعه طرح مترو برای این شهر هستیم، گفت: این برنامه ها تاپایان ساخت واحدهای مسکن مهر در شهرجدید پردیس به اجرا می‌رسد.