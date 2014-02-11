دلیران دشتی برای صعود به لیگ برتر والیبال نیازمند حمایت مسئولین است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر غلامی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم دلیران دشتی به عنوان نماینده استان در لیگ دسته اول والیبال کشور حضور دارد که با دعای خیر مردم و یاری خداوند با اقتدار به عنوان تیم اول گروه کسب کرده ایم وصعود خود را به مرحله پلی آف قطعی کردیم.

وی افزود: هم اکنون این تیم با مشکل مالی مواجه است که از مسئولین تقاضا داریم همانطور که ایرانجوان بوشهر را حمایت می کنند این تیم را نیز مورد حمایت خود قرار دهند تا به لیگ برتر صعود کنیم.

غلامی تصریح کرد: اولین بازی مرحله پلی آف در شهر خورموج مقابل تیم مقاومت شهرداری ارومیه برگزار خواهد شد و بازی برگشت نیز در ارومیه انجام می شود و در صورتی که هر دو تیم در دو بازی برنده شوند بازی سوم در خورموج برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در صورت صعود از این مرحله با برنده تیم ذوب آهن اصفهان با شهرداری دزفول بازی خواهیم کرد.

غلامی بیان کرد: با توجه به اینکه همه به دنبال پیشرفت ورزش هستیم می طلبد مسئولین توجه ویژه به این تیم داشته باشند که قطعا در صورت حمایت جواز صعود به لیگ برتر با یاری خدا خواهیم گرفت.