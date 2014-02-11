ساخت دربازکن تصویری با قابلیت فیلمبرداری همراه با صوت

به گزارش خبرنگار مهر، دربازکن تصویری ساخته شده توسط محققان کشور در ابعاد 2 در یک اینچ است که محصولی ترکیبی از دو سیستم مدار بسته و دربازکن تصویری است.

این دربازکن تصویری مجهز به دوربین دوم برای استفاده در پارکینگ است و قابلیت فیلمبرداری به صورت Motion به صورت مداوم را دارد.

این محصول همچنین دارای قابلیت دخیره فیلمبرداری همراه با صدا و عکسبرداری خودکار به محض ورود خودرو به پارکینگ است.

این در بازکن به گونه‌ای طراحی شده است که قابلیت ذخیره فیلمبرداری و عکسبرداری اتوماتیک به محض فشار دادن شستی زنگ بر روی پنل بیرونی برای کاربر فراهم است.

این دربازکن قابلیت ذخیره فیلمبرداری و عکسبرداری بر روی کارن حافظه 8 گیکا بایتی را نیز دارد ضمن آنکه دوربین به کاربرده شده در این درباز کن مجهز به اشعه مادون قرمز است از این رو قادر به تصویر برداری در شب است.

امکان جداسازی کارت حافظه برای انتقال فیلم و تصویر ذخیره شده به تلفن همراه و کامپیوتر برای کاربر پیش بینی شده است. این دربازکن برای کنترل تردد خودروها در پارکینگ‌ها کاربرد دارد.