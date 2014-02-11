به گزارش خبرنگار مهر، سید علی هاشمی دوشنبه‌شب در جمع مردم روستای زیارت ساحلی از توابع بخش کاکی اظهار داشت: همه ما مسئول هستیم که این انقلاب که با خون هزاران شهید به دست آمده است را حفظ کنیم.

وی افزود: هر روز وهر ساعت شاهد توطئه های مختلف علیه نظام و انقلاب هستیم که برنامه ریزی ومیلیاردها دلار در این راه هزینه می کنند.

هاشمی تصریح کرد: همه ما وظیفه داریم که قدردان این نظام باشیم و دهه فجر فرصت مغتنمی است که با بیان دستاوردهای نظام در عرصه های مختلف موجبات تقویت نظام و یاس دشمنان را فراهم کنیم.

فرماندار شهرستان دشتی اضافه کرد: یکی از وظایف مهم ما این است که با بصیرت سیاست های شوم دشمن را بشناسیم و در مقابله با آن جهت گیری کنیم.

افتتاح و کلنگ‌زنی 60 پروژه عمرانی در شهرستان دشتی

هاشمی تبیین عقب ماندگی‌های تحمیل شده به ملت ایران در زمان رژیم طاغوت و انتقال فرهنگ انقلاب اسلامی به نسل جوان را از وظایف مهم مسئولین در این عرصه برشمرد.

وی با اشاره به اینکه در دهه فجر امسال 600 برنامه در حوزه های مختلف در حال اجرا است ادامه داد:در این ایام 60 پروژه عمرانی با اعتبار معادل 130 میلیارد ریال افتتاح و یا به مرحله اجرا خواهد رسید.

فرماندار شهرستان دشتی خاطر نشان کرد: محوریت برنامه های فرهنگی دهه فجر امسال تبیین نقش اصل ولایت فقیه در پیروزی انقلاب و تداوم آن است.

وی همچنین به ضرورت شناخت استراتژی دشمن و اتخاذ و تدابیر دشمن ستیزی را مورد تاکید قرار داد و از همدلی، همراهی و حمایت مردم از دولت و تلاش مسئولین برای رفع مشکلات و توسعه شهرستان از شاخصه‌های حکومت و امت اسلامی برشمرد.