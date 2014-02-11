عامل شکست انقلاب کشورهای عربی نبود رهبر است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر سرگزی شامگاه دوشنبه در همایش بصیرت شهرستان گنبدکاووس افزود: در پیروزی انقلاب سه مولفه موثر بود که اولین آن رهبری الهی که در راس آن ولایت الله یا به عبارتی ولایت فقیهی وجود داشت که توانست انقلاب ما را به پیروزی برساند.

وی افزود: 35 سال از عمر با عزت نظام جمهوری اسلامی گذشته است و ما با قامتی بر افراشته و استوار این ایام را پشت سر گذاشتیم، 35 سال قبل ملت غیرتمند و شجاع ایران با تبعیت از آموزه های دینی و اسلامی و رهبری شجاع تمام تلاش خویش را به نظام شکوهمند اسلامی بخشیدند.

وی با بیان این که همه ما به رهبری امام راحل (ره) و به پشتوانه مقام معظم رهبری می بالیم، دومین دلیل را قانون اساسی برگرفته از قرآن دانست و افزود: اتحاد و انسجام مردم دلیل سوم است، به رغم دشمنی 35 ساله دشمنان، ملت ما با وجود تمام مشکلات، در برابر آنان ایستادگی کرده است.

سرهنگ سرگزی بیان کرد: امروز ما بعنوان یک ایرانی مفتخریم پرچمی را بر افراشته ایم که هیچ جایگاهی در نظام بین الملل برای مصلح و اسلام نداشت و اکنون توانستیم پرچم انقلاب اسلام سیاسی را در جهان بر افرازیم.

می اظهار کرد: ما مسلمانیم و در جهان بعنوان سرباز اسلام و قرآن شناخته معروف هستیم، انشاءلله به فضل الهی و ایستادگی ملت ایران و رهبری پیامبرگونه مقام معظم رهبری دشمن شما در مقابل عظمتتان تسلیم خواهد شد.

در ادامه رئیس اتاق اصناف گنبدکاووس گفت: مردان بزرگ و تاثیر گذار تاریخ به پیامبران شباهت دارند و شیوه پیامبران را در پیش می گیرند که امام راحل (ره) از این نسل بودند و ناجی بزرگ و هدایتگر انقلاب محسوب می شوند.

سیف الله بیک زاده اظهار کرد: در عصر حاضر بزرگترین و عمیق ترین انقلاب ارزشی ، فکری و دینی انقلاب ما است، بیداری مسلمانان، رشد نهضت های ضد استبدادی، عدم وابستگی به بیگانگان، تکیه ملت ها بر اتحاد مسلمانان ایجاد و قدرت گرفتن سازمان های بین المللی مسلمانان از پیامد های این انقلاب شکوهمند است.

وی ادامه داد: حضرت امام خمینی (ره) توانست آهنگ بازگشت ارزشهای دینی و الهی را به جامعه اسلامی طنین انداز کند و طومار نظام 2500 ساله را برای همیشه در هم شکند.

امام جمعه گنبدکاووس نیز در این نشست گفت: یکی از حوادث بزرگ تاریخ بشر در دوران معاصر انقلاب اسلامی است، اگر مطالعه ای دقیق در تمام دوران انقلاب داشته باشیم و حوادث گوناگون را مرور کنیم می بینیم که حمایت الهی در همه فراز و نشیب ها پشتیبان این نظام بوده است.

حجت الاسلام محمد حسن سبحانی با بیان این که باید توجه به حفظ انقلاب داشته باشیم خاطرنشان کرد: اگر انقلاب ما از درون خراب شود مسائلی چون وابستگی به بیگانگان و تسلط بیگانه بر ملت بروز خواهد کرد، خداوند انقلاب اسلامی ایران را در اختیار ملت ایران قرار داد و این پیروزی و سرافرازی مدیون مجاهدت ها و تلاش مردم است.

وی بیان کرد: برای پیروزی انقلاب سرمایه گذاری های فراوانی انجام شد که نمونه آن ها شهدای اول انقلاب تا کنون است، امروز هیچ کشوری مانند ما دشمن ندارد و اگر کشوری قیام کند به پشتوانه کشور ما است.

وی با اشاره به نقش بازاریان در اول انقلاب گفت: اکنون هم بازاریان با حضور پر رنگ در تمام صحنه های سیاسی می توانند پشتوانه قوی برای نظام باشند.

وی اظهار کرد: 22 بهمن یکی از روزهای به یادماندنی است که باید از آن حمایت کرد و در تاریخ به عنوان الگو حفظ کرد.