رنگ انقلاب بر رخساره تهران/ خروش حاشیه پایتخت از دماوند تا ری در یوم الله 22 بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، امروز بار دیگر ایران شاهد خروش تهران در سالروز یوم اللهی به یاد ماندنی از جنس اسلام خواهی و آزاد منشیِ نهادینه در رگ و ریشه مردمان ولایی این سرزمین نورانی بود؛ آری باز هم موعد 22 بهمن فرا رسید تا انقلاب و ایران جشن مشترک ولادت 35 سالگی شان را به پایکوبی و شادمانی بگذرانند.

35 سال رهایی از بند ظلم و ستم قرن ها و هزاره ها تحکم حکومت های استبدادی شاهنشاهی آنقدر بر مذاق امت اسلامی ایران شیرین آمد که نه تنها خود بلکه به مصداق آن بیان ژرف اندیشانه امام راحل(ره) که فرمود: "انقلاب اسلامی باید به سایر نقاط جهان صادر شود"، دیگر ملل آزادی خواه و تشنه مفاهیم اسلام ناب محمدی(ص) را نیز به نوعی در شادمانی خود سهیم کردند.

روح ماندگاری قیام عاشورا در کالبد انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی ایران در سال 57 با همه فراز و فرودهای تاریخی و برغم موج گسترده ای از سرکوب، ارعاب و ددمنشی عوامل سفاک رژیم ستمشاهی و اربابان غربی و شرقی شاه ملعون به عنوان نهالی نوپا به ثمر نشست، اما در همان دوران بسیاری از متفکران و تئورسین های زبده در زمینه های سیاسی عمری کوتاه را برایش متصور بودند.

اما به راستی عنصری که از سوی این اساتید علوم سیاسی و اجتماعی در معادلاتی از این دست محاسبه نمی شد، روحی ماندگار و جاری در دل تاریخ یعنی واقعه قیام عاشورای حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) و تأثیرات آن بر این جنبش بود.

آن خروش حضرت امام حسین(ع) علیه ظلم و جور زمانه با گذشت بیش از یک هزار و 400 سال همچنان در دل تاریخ زنده و جاوید است و می توان صدای تپش قلب آن را به وضوح شنید؛ هنوز می توان در دشت نینوا ندای "هل من ناصر" را به گوش جان شنید، تأکید بر امر به معروف و نهی از منکر را با تمام وجود لمس کرد و درس بزرگ آزادمردی آموخت.

حال اگر چنین منبع بزرگ و ماندگاری که زوال در کمال آن در ظرف هیچ خیالی مجال گنجایش نیست به سرمشق انقلابی مردمی تبدیل شود، چگونه می توان مقابلش ایستاد؟ بی تردید کالبدی که روحی همیشه جاوید در درون خود دمیده تا آنجا پیش می رود که پرچم سرخ عاشورایی را به دستان مبارک صاحب بر حقش، حضرت ولی عصر(عج) رسانده و خود در لوای مقدس ایشان حکومت عدل علی را در جهان مستقر سازد.

آتش فشان دماوند آماده فوران دوباره

در این میان شنیدن نقطه نظرات آحاد مختلف جامعه به ویژه نسل جوان در خصوص انقلاب اسلامی زیبا و شنیدنی است.

سعید صفری، از اهالی شهرستان دماوند با اشاره به نقش این دیار در تحولات انقلاب اسلامی از دو شخصیت بارز در مبارزات علیه رژیم ستمشاهی نام برد و گفت: شهرستان دماوند به واسطه حضور بزرگانی همچون حسین شریعتمداری، نماینده رهبر معظم انقلاب در مؤسسه کیهان و همچنین حبیب امام و انقلاب، مرحوم حاج حبیب الله عسکراولادی نقشی بارز در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی داشت.

وی ادامه داد: در آن روزهای خون و حماسه که پایتخت منطقه ای نا امن برای مبارزان انقلابی محسوب می شد در سایه هماهنگی های این دو بزرگوار برخی جلسات مهم با حضور انقلابیون در این خطه برگزار می شد و گاه نیز باغات دماوند محل اختفای آنها بود.

این شهروند دماوندی اضافه کرد: امروز با وجود گذشت 35 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی همچنان مردمان سرزمین دارالمؤمنین آماده فوران آتش فشانی دوباره هستند تا به اذن رهبر و مولای خود پا در میدان جهان علیه کفر و استکبار گذارند.

پاکدشتی ها: گزینه های تکراری آمریکا روی میزی مندرس است

واژه "گزینه های روی میز" که این روزها بیش از هر زمان دیگری از سوی سران آمریکایی مورد استفاده قرار می گیرد، برای مردم کشورمان به مبحثی کهنه و نخ نما بدل شده، مسلم رضایی از اهالی شهرستان پاکدشت گزینه های روی میز آمریکا را مواردی تکراری دانست و گفت: ضرب المثلی فارسی می گوید که "آزموده را آزمودن خطاست".

وی ادامه داد: امروز گزینه های روی میز آمریکا همان مواردی است که طی سه دهه گذشته به صورت مکرر استفاده شده و هر بار شکستی مفتضحانه را در کارنامه آنها درج کرده است.

این جوان پاکدشتی اضافه کرد: به نظر می رسد آمریکا و نوکران حلقه به گوش غربی، عربی و صهیونیستی او در دور تسلسلی تاریخی گرفتار شده اند و با سردرگمی نمی دانند که باید مقابل موج عظیمی از مردم انقلابی ایران چه کنند؛ بی شک این کاسه "چه کنم چه کنم" دشمنان اسلام و انقلاب به جام زهری برای آنها بدل می شود که باید برای خلاصی از منجلاب کفر و نفاق خود ساخته، سر بکشند.

ری؛ قبله تهران نظاره گر حماسه بی نظیر مردم جنوب تهران

امروز "ری" که به دلیل وجود حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) به قبله تهران معروف است، شاهد و نظاره گر حماسه بی نظیر مردم جنوب تهران است که با حضور در حرم مطهر، بار دیگر با آرمانهای امام و شهدا تجدید میثاق می کنند.

یکی از شهروندان شهر ری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل وجود حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی، این شهر از اهمیت خاصی برخوردار است که در مناسبتهای مختلف ملی و مذهبی، مردم جنوب تهران با عرض ارادت به این ساحت مقدس، پایبندی خود را به این نظام و انقلاب اثبات می کنند.

علیرضا زندی افزود: امروز نیز به مناسبت فرا رسیدن سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و 22 بهمن، مردم همیشه در صحنه ری بار دیگر با حضور بی نظیر در راهپیمایی، حماسه ای دیگر را خلق می کنند و وحدت و همدلی خود را به رخ جهانیان می کشانند.

این شهروند ادامه داد: تمامی معابر منتهی به حرم مطهر، مملو از شهروندانی است که برای دفاع از ملت و نظام خود امروز در راهپیمایی حاضر شند.

حرارت انقلاب بر پیکر شهر سرد "فیروزکوه"

از اهالی شهرستان فیروزکوه نیز برودت دما را عاملی برای ماندن مردم ولایی این شهرستان در خانه و عدم حضور در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن ندانست و گفت: مردمان این خطه با وجود سردی ذاتی هوای شهر و شهرستان همواره حضوری تاریخی در راهپیمایی 22 بهمن و سایر مناسبت های انقلابی داشته و دارند.

نوید سراج ادامه داد: همانگونه که سرمای هوا و فضای رعب و وحشت ایجاد شده از سوی عوامل رژیم شاه نتوانست مانع پیروزی انقلاب اسلامی شود، امروز نیز بمباران تبلیغاتی رسانه های فارسی زبان وابسته به دستگاه های دروغ پراکنی غرب نمی تواند مقابل این ملت سرافراز و همیشه در صحنه ایستادگی کند.

اسلامشهریها مصمم در حفظ و صیانت از امانت الهی

مینا سرمدی، از اهالی شهرستان اسلامشهر اهمیت حضور میلیونی مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن امسال را کمتر از سال 57 ندانسته و می گوید: اگر شرکت در تظاهرات سال 57 در راستای پیروزی انقلاب اسلامی بود، راهپیمایی امسال نیز در مسیر حفظ و صیانت از این امانت الهی است.

وی ادامه داد: امروز دشمن با همه توان سخت افزاری و دانش نرم افزاری خود بزرگترین رویداد انقلابی جهان یعنی راهپیمایی یوم الله 22 بهمن ایران را رصد می کند و حضوری پرشور و انقلابی راهی برای عقب نشینی بیشتر آنها از مواضع خصمانه شان است.

ورامین؛ دیار 15 خرداد و کفن پوشان آماده جهاد

کامران حسینی، از اهالی شهرستان ورامین راهپیمایی 22 بهمن را میدانی دیگر برای حضور حماسی وارثان قیام 15 خرداد و کفن پوشان نسل امروز شهرستان ورامین دانست و گفت: امروز کفن های خونین مبارزان انقلابی این خطه ولایی و شهیدپرور همچون جامه رزم بر تن جوانان ورامینی و سایر هموطنان در دیگر نقاط کشور است.

وی ادامه داد: دشمنان باید بدانند و بی شک می دانند که این امت سلحشور بی واهمه از نام و هیبت پوشالی آنها مقابل همه گزینه های روی میز، کفن خونین شهید ورامینی را می گذارند تا وزن معنوی آن هر میز کاری را برای هر یاوه گویی شکسته و خرد کند.

ملارد؛ خاستگاه جوانان انقلابی

معصومه شریفی، بانوی جوانی از شهرستان ملارد در غرب استان تهران است که دیگر هم سن و سالانش را به حضوری چشمگیر در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرده و می گوید: امروز دوست و دشمن منتظر دیدن چهره ای تازه از ایران هستند، خواسته دشمن حضور کم رنگ جوانان برای کوبیدن بر طبل رسیدن انقلاب به روزهای پایانی و امید دوستان و ملل آزادی خواه جهان مشاهد طراوت و تازگی با حضور جوانانی انقلابی است.

وی ادامه داد: بی شک جوانان بصیر ایرانی با برخورداری از سطح علمی و بینش سیاسی قابل توجه می دانند که حضور آنها در مناسبت هایی از این دست تا چه حد مهم و حیاتی است، زیرا این یک وظیفه شرعی برای تداوم مبارزه علیه زیاده خواهان و افزودن توانی مضاعف برای تداوم مبارزه جهانی در مسیر نیل به حق و حقیقت و آزادی است.

بهارستان؛ حضور مردم برای اعلام پایبندی به نظام

امروز مردم ولایت مدار و انقلابی شهرستانهای رباط کریم و بهارستان خود را برای روز 22 بهمن که سی و پنجمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران است، آماده کردند تا بار دیگر با لبیک به ندای رهبری با آرمانهای بنیانگذار کشورمان حضرت امام خمینی (ره) عهد و پیمانی بستند.

یکی از شهروندان شهرستان بهارستان حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن را یک وظیفه شرعی و تکلیف هر ایرانی دانست و به خبرنگار مهر گفت: حضور در مراسم 22 بهمن متعلق به یک طیف یا دسته نیست بلکه این روز مقدس متعلق به همه ملت ایران است.



مجید اردستانی یاور اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران باعث شد که مردم به خودباوری برسند و شاید در هیچ جای جهان چنین رخداد عظیمی مشاهده نشود.

این شهروند حفظ و حراست از دستاوردهای عظیم این نظام را بر همگان واجب دانست و افزود: از بدو پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان داخلی و خارجی در تلاش بودند تا بتوانند با ترفندها و دسیسه های شوم، ملت را از انقلاب جدا کنند اما هرگز به این اهداف پلید خود دست نیافته اند و نخواهند یافت.

رباط کریم؛ وحدت کلمه بزرگ ترین دژ مقابل توطئه های دشمن

همچنین آذر شعبانی از شهروندان شهرستان رباط کریم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر حضور مردم در راهپیمایی امروز اعلام کرد: دشمن سالها تلاش کرد تا ایده های امام را در جامعه کم رنگ کند اما ملت سرافراز ایران امسال هم همانند سالهای قبل با حضور خود به دشمنان ثابت خواهند کرد که هیچگاه به اهداف شوم و پلیدتان دست نخواهید یافت.



وی در ادامه افزود: امروز با گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب هنوز مردم در همه صحنه های انقلاب بر سر آرمان ها و ارزشها ایستاده اند و حضور مردم در صحنه های مختلف دفاع از انقلاب و ارزشها و وحدت کلمه بزرگترین دژ مقابل توطئه های استکبار است.



این شهروند معتقد است که شرکت یکپارچه مردم در راهپیمایی 22 بهمن موجب تقویت بیشتر نظام اسلامی در عرصه های مختلف خواهد شد.

تحولی عظیم در شهریار؛ برپایی دو راهپیمایی جدید در وحیدیه و اندیشه

شهرستان شهریار امسال شاهد تحولی عظیم در راهپیمایی ها است چون دو راهپیمایی جدید در شهرهای وحیدیه و اندیشه شکل گرفته و امسال شهروندان این دو شهر برای اولین بار در راهپیمایی 22 بهمن شهر خود شرکت می کنند.

یکی از شهروندان شهرستان شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر، حضور یکپارچه ملت ایران را تهدیدی علیه کشورهای مستکبر اعلام کرد و گفت: امسال هم نیز همچون سال های قبل به میدان حماسه ملی روز 22 بهمن آمدیم و پیمانی دوباره با آرمانهای امام و رهبری و انقلاب خواهیم بست.

پیمان لسانی افزود: همه ما ایرانیان با حضور پر شور و شایسته خود باعث ناامیدی دشمنان در رسیدن به اهداف خود شده و وحدت را مسحتکم تر از قبل خواهیم کرد.

قدسی ها امروز دشمنان را ناامید کردند



یکی از شهروندان شهرستان قدس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بر حضور مردم در مراسم راهپیمایی 22 بهمن تاکید کرد و افزود: در واقع این حضور پررنگ و با شکوه موجب ناامیدی دشمنان خواهد شد.

مهسا طاهری ادامه داد: امروز 22 بهمن عموم مردم ایران با حضور حماسی خود در خیابان ها و گرامیداشت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، وفاداری خود را نسبت به رهبری های پیامبر گونه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری نشان خواهند داد.

وی عنوان کرد: روزهای پر حماسه بهمن 57 هیچ گاه از یاد ملت غرور آفرین ایران پاک نخواهدشد.

پیشوایی ها با حضور در راهپیمایی به دریای عظیم ملت ایران پیوستند

یک شهروند از شهرستان پیشوا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم صاحبان اصلی انقلاب هستند و برای پاسداری از این انقلاب که در راه آن خون های زیادی داده اند همیشه استوار و مقاوم خواهند ایستاد.

مریم شهبازی گفت: امروز مردم شهرستان پیشوا نیز دوشادوش سایر ملت ایران در راهپیمایی حضور خواهند داشت و به دریای عظیم ملت ایران خواهند پیوست.

این شهروند ادامه داد: اگر دشمن می توانست بین اقشار مختلف رخنه کند و اختلاف بیاندازد، آنگاه بسیاری از اهدافش عملیاتی می شد اما اکنون این اتفاق هرگز نیافتاده و مردم با حضور هرچه با شکوه تر خود در روز 22 بهمن این وحدت را محکمتر کرده و پیمانی دوباره با آرمانهای انقلاب و امام راحل خواهند بست.

قرچکی ها اقتدار ملی ایرانیان را به نمایش گذاشتند

احسان صالحی از شهروندان شهرستان قرچک با اشاره به خاک و خون کشیده شدن ملت ایران در سال 57 اعلام کرد: حضور پرشور و باشکوه مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن ضمن تجدید میثاق با آرمان های امام و شهیدان و گرامی داشت خاطره این روز های الهی برگ زرین دیگری برای ایران اسلامی خواهد بود و این حضور نمایشی از اقتدار ملی و ایرانیان است.

وی افزود: حضور امروز همه مردم در راهپیمایی 22 بهمن نشان دهنده وحدت اقشار مختلف مردم برای دفاع از انقلاب است.

این شهروند یادآور شد: روز 22 بهمن روزی است که زن و مرد، پیر و جوان در حرکت عظیم خویش درس ولایت پذیری را مرور خواهند کرد تا دشمنان نظام مقدس اسلامی از شعور انقلابی ملت شرمگین شوند و دست از نقشه های شوم خود بردارند.

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گزارش از مهشید رضایی و مهدی علمداری