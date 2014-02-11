نسيم حمايت از انقلاب اسلامي دريار آيت الله بهاري/مي آيم ؛ چون دشمنان چشم طمع به ايران دوخته اند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم دیار آیت الله بهاری (ره) امسال هم مانند سال هاي قبل با حضور خود در راهپيمايي روز 22 بهمن با تمام قوا به نداي رهبر معظم انقلاب لبیک می گویند و جواب محکمي به استکبار خواهند داد.

در اين خصوص به ميان مردم بهار رفتم تا انگيزه آنها را در خصوص شركت در راهپيمائي 22 بهمن جويا شویم.

يکي از شهروندان بهاری در پاسخ به خبرنگار مهر درباره انگيزه اش از حضور در راهپيمايي 22 بهمن گفت: حضور ما در سالروز پيروزي انقلابي كه الگوي تمام جهانيان است زدن مشت محکمي بر دهان ياوه گويان شرق و غرب است.

خسرو عارفي افزود: حضور ما به دشمنان ثابت مي کند كه همواره در صحنه هستيم ،مي آيم چون دشمنان چشم طمع به ايران دوخته اند و مي خواهند انقلاب ما را در جهان کمرنگ جلوه دهند.

يكي ديگر از شهروندان بهاري نيز در گفتگو با مهر حضور در راهپيمايي 22 بهمن را وظيفه ملي خواند و گفت: هر سال در اين راهپيمايي شرکت مي کنم زيرا اين حضور، همدلي و جلوه اي از اتحاد و انسجام ملت ايران به شمار مي رود.

مهري طاهري افزود: مردم كشور ما براي پيروزي انقلاب اسلامي از جان جوانان خود مايه گذاشتند پس امروز حضور ما در راهپيمائي 22 بهمن، پاسداشت خون همين شهداست.

عقیل قاسملو كه يک راننده تاکسي است نيز در گفتگو با مهر با بيان اينکه در 35 سال گذشته به دشمنان نظام و انقلاب ثابت شده که ملت ايران همواره مدافع خون شهداء و آرمان هاي انقلاب است، اظهار داشت: امسال همه بايد دوشادوش يکديگر براي تداوم موفقيت هاي به دست آمده در راهپيمايي 22 بهمن شرکت کنيم تا توطئه هاي دشمنان عليه کشورمان نقش بر آب شود.

قاسملو اذعان داشت: دشمنان ايران بايد بدانند كه مردم ما در هيچ شرايطي دست از حمايت و پيروي خود از ولايت فقيه برنخواهند داشت پس بهتر است از طرق مختلف مردم و نسل جوان ما را تحريك به نافرماني نكنند.

راهپيمائي 22 بهمن به حضور پررنگ مردم نياز دارد

کامیاب کیانی فر که يک دانش آموز دوره دوم متوسطه است، نيز در پاسخ به س‍ئوال خبرنگار مهر كه انگيزه اش از شركت در راهپيمائي 22 بهمن چيست؟، گفت: هر چند در زمان انقلاب حضور نداشته ام اما اين را خوب مي دانم که حضور در راهپيمايي يک وظيفه شرعي و ملي براي هر شهروندي است.

كياني با اشاره به اينكه مردم ايران بايد در تمام روزهاي مهم و سرنوشت ساز تاريخ كشورمان، در صحنه حضور داشته باشند، عنوان داشت: راهپيمايي 22 بهمن با توجه به ويژگي هاي خاص خودش به حضور پررنگ تر مردم نياز دارد.

علی کریمی يکي دیگر از شهروندان بهاری که برادر شهید است نيز در گفتگو با مهر گفت: هر سال شاهديم که مردم ايران با شور و شعوري خاص براي راهپيمايي 22 بهمن به خيابان ها مي آيند و امسال هم به طور حتم همين طور خواهد بود.

كريمي اظهار داشت: مردم بايد بدانند درخت انقلابي كه امروز تنومند شده است با خون جوانان اين مرز و بوم آبياري شده تا به اين مرحله از رشد خود رسيده است تا جائيكه امروز تمام مسلمانان جهان بي هيچ حرفي آن را الگوي خود قرار داده اند پس حمايت ما از اين انقلاب و آرمانهاي آن هم بايد بي هيچ وقفه اي هميشه جاري باشد.

دانشجوي امروز همان تفکر دانشجوي پيرو خط امام راحل(ره) را دارد

زهرا همایونی دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مرکز بهار هم در گفتگو با مهر در خصوص شركت در راهپيمائي 22 بهمن، اظهار داشت: به همراه ديگر دوستان و همکلاسي هايم در صف راهپيمايي حضور پيدا کردیم و فرياد خواهيم زد که دانشجوي امروز همان تفکر دانشجوي پيرو خط امام راحل(ره) را دارد.

همايوني با اشاره به اينكه نسل جوان كشور هيچگاه از پيروي از ولايت فقيه خود دست برنخواهد داشت، اذعان داشت: دشمنان بدانند كه با هجمه هاي فرهنگي نمي تواند افكار جوانان را منحرف كنند چراكه ما هم بسان جوانان سال 57 به پاي كشور خود جان خواهيم داد.

ايران در همه زمانها از حمايت جوانان و بسيجيان جان بركف برخوردار است

يكي از بانوان بسيجي شهر بهار نيز در گفتگو با مهر گفت: امت شهيد پرور و هميشه در صحنه شهرستان همان طور که تاکنون در صحنه هاي مختلف حماسه آفريده اند، با توجه به حساسيت هاي به وجود آمده حضوري پرشور و آگاهانه خواهند داشت تا حماسه سياسي مد نظر مقام معظم رهبري تحقق يابد.

فاطمه مرادی افزود: نسل ما هميشه حسرت عدم حضور خود در انقلاب 57 را دارد پس با اشتياق تمام به ياد رشادت هاي جوانان از جان گذشته انقلاب به خيابانها خواهيم رفت و به دشمنان ثابت خواهيم كرد كه ايران در همه زمانها از حمايت جوانان و بسيجیان جان بركف برخوردار است.

يکي از فرهنگيان شهر بهار نيز در گفتگو با مهر اذعان داشت: حضور يکپارچه مردم در راهپيمايي 22 بهمن الزامي است، زيرا در مرحله اي حساس قرار داريم و بايد به همه نشان دهيم که ملت ايران اسلامي هيچ گاه از آرمان هاي خود دست بر نخواهد داشت.

محسن دوستان اظهار داشت: با گذشت 35 سال از پيروزي انقلاب اسلامي، همچنان مردم ما آماده جانفشاني و ايثار در راه انقلاب اسلامي هستند تا حماسه اي ديگر مانند هشت سال دفاع مقدس خلق کنند.

دوستان افزود: 22 بهمن روز پيمان بستن دوباره با آرمان هاي امام خميني(ره)، رهبر فرزانه انقلاب اسلامي و خون شهداست.

وي عنوان داشت: شهداي گرانقدر ايران اسلامي از جان خود گذشتند تا نهال انقلاب آبياري شود و به درخت برومندي تبديل شود و حالا نيز تا آخرين نفس و قطره خون خود بايد براي حفاظت و پاسداري از ارزش ها و آرمان هاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس ايستادگي کنيم.

دوستان اظهار داشت: تا انقلاب حضرت مهدي(عج) اين نهضت بايد ادامه پيدا کند و خواهد کرد.

حتي از آسمان سنگ هم ببارد، در راهپيمايي شرکت مي کنم

بهاره اختری يکي از بانوان ولايتمدار بهاری هم می گوید: هر سال اگر حتي از آسمان سنگ هم ببارد، در راهپيمايي شرکت مي کنم.

وي بيان مي کند: شرکت در راهپيمايي يوم الله 22 بهمن وظيفه‌اي همگاني و خدشه ناپذير است و من و همسرم و پسرکوچکم هر سال در اين راهپيمايي شرکت کرده ايم و امسال هم حضور داریم.

محبوبه دوستان فرد که مادر شهید است، بيان مي کند: هر سال در اين راهپيمايي شرکت کرده ام و حتي در برف و سرما هم اين فريضه را ترک نکرده ام.

وي اضافه مي کند: با وجود اینکه پا درد شدیدی دارم و به سختی راه می روم اما در راهپيمايي 22 بهمن امسال نیز حضور دارم.