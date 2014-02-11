امام خمینی(ره) مردمی پراکنده و متفرق را به ملتی یکپارچه و الگو برای جهان تبدیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی شامگاه دوشنبه در جشن همدلی شیعه و سنی در مسجد مکی زاهدان اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران از جاده صاف و مستقیم به پیروزی نرسید بلکه از مسیری سنگلاخ و با دشواری های فراوان عبور کرد و به ثمر نشست.

وی ادامه داد: معمار کبیر انقلاب برای به ثمر نشستن انقلاب دو کار مهم و اساسی را از جمله نفی و طرد برنامه های نظام طاغوت و همچنین ترسیم نظام آینده کشور را انجام دادند که این اقدامات در 50 سال پیش به هیچ وجه کار ساده ای نبود.

نماینده مردم زاهدان در مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: در زمان طاغوت اندیشه ایران به سه بخش تقسیم شده بود که بخش نخست آن ناسیونالیسم یا ملی گرایی با جبهه ملی و نهضت آزادی بود که این اندیشه آلوده در میان توده مردم جایگاهی نداشت و با اعتقادات مردم همخوانی نداشت زیرا مردم مرز مشترک را قرآن، کعبه و رسول مکرم اسلام می دانستند.

امام جمعه زاهدان ادامه داد: اندیشه دوم مارکسیسم بود که بر بسیاری از جامعه سایه انداخت و بسیاری از اندیشمندان و بیدار فکران آن زمان اعتقاد داشتند اگر می خواهیم انقلابی بوجود بیاوریم باید دست گدایی به سمت لنین دراز کنیم.

آیت الله سلیمانی تفکر سوم در کشور را مذهبی ها عنوان کرد و افزود: بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران در سال 1342 جرقه این تحول را زدند و در سال 1357 توانستند به پشتوانه مردم این انقلاب را به پیروزی برسانند.

نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان افزود: معمار انقلاب با درایت خود مردم و اقوام متفرق را به ملتی منسجم تبدیل و با پایه گذاری انقلاب این هدیه الهی را به الگویی برای جهان اسلام تبدیل کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن سی و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان، استاندار، تعدادی از مدیران کل و علمای شیعه و سنی و همچنین سران طوایف و قبایل با حضور در مسجد مکی اهل سنت زاهدان جشن اتحاد و همدلی برپا کردند.