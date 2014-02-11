شهرداری ورامین در فاصله یک امتیازی قهرمانی/ ملی پوشان باز هم باختند!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته‌های دهم و یازدهم لیگ برتر تکواندو باشگاه‌های ایران روز دوشنبه به میزبانی شهرداری ورامین در سالن شهید گل‌عباسی با انجام هشت بازی به پایان رسید که در مهمترین بازی صدرنشین مسابقات با برتری مقابل جدی‌ترین رقیب خود به کسب عنوان قهرمانی نزدیک شد. شهرداری قبل از این دیدار سلحشور را شکست داد و دانشگاه هم برابر استیل البرز صاحب پیروزی شد.

شهرداری ورامین که از 10 بازی قبلی خود 30 امتیاز کسب کرده بود، برای تداوم سریال پیروزی‌های خود مقابل دانشگاه آزاد تیم دوم جدول صف آرایی کرد و در یک رقابت سخت و فشرده که جذابیت‌های فراوانی داشت، 5 بر 3 صاحب پیروزی شد و با 33 امتیاز به تنهایی در صدر ایستاد.

شهرداری تا پایان لیگ سه بازی با جوانه، استیل البرز و حفاری دارد که با کسب یک امتیاز از 9 امتیاز ممکن می‌تواند عنوان قهرمانی را از آن خود کند. در این دیدار شاکری، یعقوبی، خمسه، حمید بیات و سجاد مردانی، مردان پیروز خانلرخانی در تیم شهرداری بودند و عباس شیخی، سعید رجبی و علیرضا نصر هم سه تکواندوکار پیروز دانشگاه آزاد در این مبارزه بودند.

استیل البرز هم بعد از شکست 6 بر 2 مقابل دانشگاه آزاد، ملی حفاری که "رامین عزیزاف" آذری را در ترکیب نداشت، را با همین نتیجه از پیش رو برداشت. سروش احمدی پدیده این روزهای لیگ و میلاد کهنسال دو تکواندوکار پیروز حفاری در این دیدار بودند. برای استیل البرز هم کاظمی، بهرامی، امینی، عمیدی و قبادی صاحب پیروزی شدند.

اما این هفته را باید به نام شکست ملی پوشان در حضور کادر فنی تیم ملی نامید. غیر از باقری‌معتمد که در لیگ حضور ندارد، علیرضا نصر و سجاد مردانی، تقریبا تمامی اردونشینان روز دوشنبه مقابل چشم بیژن مغانلو سرمربی تیم ملی و مهدی بی‌باک دستیار او شکست خوردند. بهنام اسبقی قهرمان سال 2013 جهان، هادی مستعان نایب قهرمان سال 2013 جهان، فرزاد عبداللهی، میثم باقری و مسعود حجی‌زواره تکواندوکارانی بودند که بازنده میدان مسابقه را ترک کردند.

بهترین تکواندوکار این هفته را باید "پیام قبادی" تکواندوکار سنگین وزن استیل البرز نامید. قبادی در بازی استیل با دانشگاه از مهدی خدابخش پدیده فصل قبل لیگ برتر یک بازنده ساخت. وی در بازی دوم شیری یکی از جوانان با آتیه لیگ را مغلوب کرد تا روز پرفروغی را پشت سر بگذارد.

در مبارزات انفرادی دیدار سجاد مردانی و مهدی خدابخش دو مدعی حضور در سنگین وزن تیم ملی جذاب و دیدنی بود که مردانی برتر از خدابخش مبارزه کرد تا خدابخش بعد از باخت به قبادی، یک شکست سنگین دیگر را مقابل یکی از حریفان اصلی خود متحمل شود.

نکته مهم دیگر در مورد مسابقات این هفته غیبت مسئولان فدراسیون بود. در حالی که اکثر مسئولان شهری و نظامی ورامین برای تماشای مسابقات به سالن شهید "گلعباسی" رفته بودند، نه رئیس بلکه سرپرست دبیری فدراسیون هم به ورامین نرفتند و ترجیح دادند با تلفن جریانات را دنبال کنند.

اما این هفته داوری‌ها هم چنگی به دل نزد. در حالی که قضاوت‌ها در لیگ طی هفته‌های اخیر روند رو به رشدی داشت و کمتر شاهد اشتباه بودیم، قضاوت‌های انجام شده در ورامین دارای اشتباهاتی بود و نمره منفی در کارنامه کمیته داوران ثبت کرد.

در پایان رقابتهای هفته يازدهم شهرداری ورامین با 33 امتیاز همچنان صدر جدول رده‌بندی را حفظ کرد، دانشگاه آزاد با 25 امتیاز در مکان دوم و پاس قوامین با 19 امتیاز جایگاه سوم را از آن خود کردند. تیم‌های شرکت ملی حفاری ایران، سلحشور، استیل البرز، جوانه و شهرداری شهر اندیشه به ترتیب رده‌های چهارم الی هشتم را در اختیار دارند.



نتایج کامل هفته دهم رقابتهای لیگ برتر تکواندو:

* پاس قوامین 4 - شهرداری شهر اندیشه 4

* استیل البرز 2 - دانشگاه آزاد 6

* شهرداری ورامین 5 - سلحشور 3

* ملی حفاری ایران 5 - جوانه 3

نتایج کامل هفته يازدهم رقابتهای لیگ برتر تکواندو:

* جوانه 7 - شهرداری شهر اندیشه يک تیجه 7 بر یک

* شهرداری ورامین 5 - دانشگاه آزاد 3

* ملی حفاری ایران 2 - استیل البرز 6

* پاس قوامین 5 - سلحشور 3