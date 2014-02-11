آغاز راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در کلانشهر تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، راهپيمايي يوم الله 22 بهمن دقایقی پیش با حضور تمامی اقشار جامعه از مسیرهای 9 گانه به سمت ميدان نماز تبریز آغاز شد.

مردم انقلابی تبریز با در دست داشتن تصاویر حضرت امام خمينی(ره)، مقام معظم رهبری و پرچم‌های سه ‌رنگ جمهوری اسلامی ايران از مسیرهای 9 گانه چهارراه آبرسان، خیابان عباسی، میدان فدک، پل قاری، ارتش جنوبی، میدان فلسطین (گجیل)، خیابان شریعتی جنوبی، میدان فجر و نصف راه درحال حرکت به سمت محل تجمع راهپیمایی 22 بهمن، میدان نماز هستند.

شعارهايي از جمله "‌مرگ بر ضد ولايت فقيه‌ "‌، "‌ما اهل كوفه نيستيم علی تنها بماند‌ "، "‌لبيك يا خامنه‌ای‌ "، "‌مرگ بر آمريكا‌ "، "‌مرگ بر انگليس‌"، "مرگ بر اسرائيل "، "‌مرگ بر منافق‌" و "آذربایجان اؤیاغدی، انقلابا دایاغدی" سر داده می شود.

در حاشیه این راهپمایی ایستگاه های نقاشی، مسابقه آدمک های استکباری و چندین برنامه ی دیگر نیز برگزار می شود.