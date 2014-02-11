  1. حوزه و دانشگاه
۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۲۰

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها به استقلال کشور نمره بیست داد

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها به استقلال کشور نمره بیست داد

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها صبح امروز با حضور در راهپیمایی شکوهمند انقلاب اسلامی به استقلال کشورمان در زمینه های مختلف نمره 20 داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدیان با حضور در راهپیمایی سی و پنجمین سالگرد جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران با تاکید بر اینکه بینش سیاسی مردم کشورمان به اندازه ای بالا رفته که به استقلال در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دست یافته ایم ادامه داد: کشورمان در این سالها با بینش خود با قدرت در مقابل مشکلات و سختی ها ایستادگی کرد و دشمن دید که نمی تواند در مقابل مردم ایران کاری انجام دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که به استقلال فعلی کشورمان در عرصه های مختلف چه نمره ای می دهد، گفت: من با افتخار به استقلال ایران در تمام زمینه ها نمره بالایی می دهم و نمره 20 بهترین نمره ای است که می توان به این تلاش و کوشش کشورمان داد.

کد مطلب 2234107

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