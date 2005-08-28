در گفتگو با "مهر" عنوان شد: فعاليتهاي قرآني كشور از تمركز مناسب برخوردار نيستند

دكتر قاسم پورحسن، استاديار دانشگاه علامه طباطبايي در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ضمن اعلام اين مطلب با تأكيد بر اينكه ، براي فعاليت مناسب و تأثيرگذار ، نيازسنجي و انسجام در فعاليتها ، ضرورتي انكارناپذير است ، گفت : بي شك مي بايست مركزي واحد ، در راستاي مطالعه نيازهاي عمومي اقشار مختلف جامعه و هدايت فعاليت بخشهاي متعدد و پراكنده قرآني ، اقدام كند .

دكتر پورحسن وجود اين مركز را راهكاري براي هدفمند كردن فعاليتهاي قرآني نهادهاي مختلف اعلام كرد و گفت : در حال حاضر مراكز بسياري در استانهاي كشور ، بويژه قم و تهران ، پژوهشهاي متعدد قرآني را انجام مي دهند ، اما از آنجا كه اين پژوهشها بدون هدف و برنامه ريزي انجام مي شود كارآمد نيستند ، ضمن اينكه در اين ميان كارهاي تكراري بسياري نيز انجام مي شود كه جز صرف هزينه و بكارگرفتن بيهوده نيروهاي انساني ، نتيجه ديگري ندارد .

وي با اشاره به اينكه دانشكده الهيات ، بعنوان يك نهاد دولتي ، مي تواند گروه قرآني تشكيل و با اعتبارات مشخص براي ساماندهي و هدفمند كردن فعاليتهاي قرآني اقدام كند ، گفت : در صورتيكه نهاد و يا مركزي مشخص ، مسئوليت برنامه ريزي فعاليتهاي قرآني را بر عهده داشته باشد ، نيازهاي افراد و جامعه ، مطابق روز بخوبي سنجيده و ارزيابي شده ، با توجه به آنها مباحث قرآني و پژوهشهاي مختلف انجام مي شود .

دكتر پورحسن تأكيد كرد : در چنين شرايطي نتايج حاصل از پژوهشها وتحقيقات انجام شده ، كاربردي بوده ، بصورتي زنده در سازندگي زندگي و جامعه تأثيرگذار خواهند بود .