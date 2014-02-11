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۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۴۸

موسوی:

بانوان اردبیلی پیرو آرمانهای انقلاب اسلامی هستند

بانوان اردبیلی پیرو آرمانهای انقلاب اسلامی هستند

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل تاکید کرد: بانوان اردبیلی پیرو آرمانهای انقلاب اسلامی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، ماریا موسوی صبح سه شنبه در حاشیه مراسم راهپیمایی 22 بهمن به خبرنگار مهر گفت: در طول تاریخ انقلاب اسلامی همه ساله بانوان اردبیلی با حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمن با آرمان های انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرده اند.

وی با بیان اینکه دستاورد انقلاب اسلامی برای زنان منزلت والای زن بود، اضافه کرد: انقلاب اسلامی با احقاق حقوق زن، وی را از شیء گونه بودن خارج کرد.

به گفته موسوی این مهم موجب شد تا زنان ایرانی برای اولین بار در طول تاریخ به منزلت حقیقی خود دست یابند.

وی تاکید کرد: از همین رو پاسداشت ارزشهای انقلاب و دفاع از آرمانهای آن وظیفه زنان و دختران است.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استاندار با بیان اینکه زنان نقش تربیتی در خانواده را به عهده دارند، ادامه داد: دفاع زنان از آرمان های انقلاب به مانند آموزه مقدسی به نسل آتی منتقل می شود.

وی با اشاره به حضور مادران اردبیلی در راهپیمایی 22 بهمن، تصریح کرد: این حضور درسی در تاریخ برای نسل های آینده است.

کد مطلب 2234125

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