به گزارش خبرنگار مهر، شهروندان تهرانی همانند سالهای گذشته با ابتکارات و اقدامات خود رنگ و بوی مردمی تری به راهپیمایی امسال سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دادند.

این در حالی است که بعد از 35 سال از عمر انقلاب همچنان مردم پایبند به شعارهای اولیه انقلاب هستند و با قدرت و خروش بیشتر «شعار مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «پیرو خط رهبریم» را سر می دهند و هیچ تغییری در شعارهای اصلی آنان به وجود نیامده است.

تنها شعار جدیدی که در جشن تولد 35 سالگی استقلال کشور، مردم ایران سر دادند «مرگ بر سازشکار» بود و این نیز نشان دهنده پایبند بودن آنان به آرمان های اولیه انقلاب و امام (ره) همچون استکبارستیزی و شعار نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی است.

همچنین ما ملت آگاهیم، پیرو ثاراللهیم، سید علی خامنه ای بصیرت سینجعلی//، مرگ بر منافق از دیگر شعارهایی بود که مردم تهران در این راهپیمایی سر دادند.

بنا بر این گزارش، مردم تهران پلاکاردهایی با این مضمون «چرا مرگ بر آمریکا »در دست داشتند که برخی از اقدامات ظالمانه و جنایتکارانه آمریکا علیه مردم آزاده و ظلم ستیز ایران همچون اعمال تحریم های ظالمانه و حمایت از فتنه گران 78 و 88 در آن اشاره شده بود.

پلاکارد دیگری که بر دستان مردم جلب توجه می کند عبارت «ما مشتاق گزینه‌های روی میزیم» است. پاسخی که مردم ایران به تهدیدهای تکراری مقام های آمریکایی با عبارت «همه گزینه ها روی میز است» داده اند.