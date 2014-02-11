راهپیمایی 22 بهمن آثار بین المللی فراوانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شکری پیش ازظهر سه شنبه در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن در تالش افزود: بیست و دوم بهمن روز پیروزی نهضت الهی و اسلامی بر طاغوتیان است.

وی همچنین با اشاره به اینکه مردم ایران نشان دادند که همیشه تابع ولایت فقیه بوده و در راستای تحکیم و تثبیت ارزش های والای انقلاب اسلامی حرکت می کنند، اظهارداشت: ملت ایران همیشه در صحنه است و از نظام اسلامی حمایت خواهند کرد.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حضور حماسی مردم موجب ناکامی دشمنان می شود، گفت: مردم در اقصی نقاط کشور در روز 22 بهمن شرکت خواهند کرد به گونه ‎ای که این راهپیمایی آثار بین المللی فراوانی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه تابعیت از ولایت فقیه ضامن تحکیم ارزش های انقلاب اسلامی است، افزود: ملت باید همیشه تابع ولایت باشد.

شکری با تاکید بر اینکه حضور ارزنده و حماسی مردم در راهپیمایی بزرگ 22 بهمن موجب حیرانی و سردرگمی دشمنان انقلاب اسلامی خواهد شد، اظهارداشت: دشمنان امروز فهمیده اند که تحریم ها و فشارها علیه ملت ایران فایده ای ندارد و لحظه ای بر عشق و ارادت والای این ملت بر آرمان های والای انقلاب اسلامی نمی کاهد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه سلاح ملت ایران ایمان است، اذعان داشت: این ملت توانست با ایمان و ولایت پذیری به عزت و عظمت دست یابد.