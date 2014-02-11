راهپیمایی 22 بهمن آثار بین المللی فراوانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شکری پیش ازظهر سه شنبه در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن در تالش افزود: بیست و دوم بهمن روز پیروزی نهضت الهی و اسلامی بر طاغوتیان است.
وی همچنین با اشاره به اینکه مردم ایران نشان دادند که همیشه تابع ولایت فقیه بوده و در راستای تحکیم و تثبیت ارزش های والای انقلاب اسلامی حرکت می کنند، اظهارداشت: ملت ایران همیشه در صحنه است و از نظام اسلامی حمایت خواهند کرد.
عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حضور حماسی مردم موجب ناکامی دشمنان می شود، گفت: مردم در اقصی نقاط کشور در روز 22 بهمن شرکت خواهند کرد به گونه ای که این راهپیمایی آثار بین المللی فراوانی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه تابعیت از ولایت فقیه ضامن تحکیم ارزش های انقلاب اسلامی است، افزود: ملت باید همیشه تابع ولایت باشد.
شکری با تاکید بر اینکه حضور ارزنده و حماسی مردم در راهپیمایی بزرگ 22 بهمن موجب حیرانی و سردرگمی دشمنان انقلاب اسلامی خواهد شد، اظهارداشت: دشمنان امروز فهمیده اند که تحریم ها و فشارها علیه ملت ایران فایده ای ندارد و لحظه ای بر عشق و ارادت والای این ملت بر آرمان های والای انقلاب اسلامی نمی کاهد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه سلاح ملت ایران ایمان است، اذعان داشت: این ملت توانست با ایمان و ولایت پذیری به عزت و عظمت دست یابد.
نظر شما