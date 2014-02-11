حضور پر شور مردم شهرکرد درراهپیمایی با وجود سردی هوا/ حماسه دیگری رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرکرد با وجود سرما و سردی هوا از ساعتهای آغازین صبح امروز به میدان انقلاب این شهر آمده اند تا بار دیگر از نظام و کشور خود را در برابر تهدیدات استکبارحمایت کنند.

مراسم راهپیمایی در شهرکرد از میدان انقلاب اسلامی شهرکرد هم اکنون آغاز شده و به سمت میدان 12 محرم این شهر در حال برگزاری است.

حضور گسترده مردم در این راهپیمایی بسیار پر شور است و همه مردم با در دست داشتن پرچم ایران، پلاکارد و با فریاد شعارهای مختلف سی و پنجمین سال پیروزی انقلاب اسلامی را جشن گرفته اند و حمایت خود را از نظام اعلام می کنند.

مراسم راهپیمایی در شهرکرد هم اکنون با فریاد های "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسرائیل"، "الله اکبر الله اکبر خامنه ای رهبر"، "ما پیروان رهبریم"، "خامنه ای رهبر مسلمین است" و ... توسط مردم در حال برگزاری است.

مردم استان چهارمحال و بختیاری در مناطق مختلف استان بار دیگر با حضور حماسی خود در مراسم با شکوه راهپیمایی 22 بهمن، ضمن تجدید بیعت با آرمان های رهبر کبیر انقلاب از آرمان های انقلاب اسلامی نیز دفاع کردند و حمایت خود را از نظام و کشور در برابر تهدیدات نشان دادند.

راهپیمایی در حالی در شهرکرد درحال برگزاری است که هوا بسیار سرد است و گروههای مختلف مردم از کودک تا بزرگسال برای حضور در راهپیمایی به میدان انقلاب آمده اند تا بار دیگر با آرمانهای انقلاب و امام تجدید بیعت کنند.