عظمت امروز ملت در تاریخ ماندگار خواهد شد/ آن قدر شلوغ بود كه نتوانستم مردم را ببينم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دقایقی پیش از ورودی خیابان دکتر قریب به جمع راهپیمایی کنندگان تهران پیوست.

وی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما باید از این پشتوانه عظیم مردم استفاده کنیم و حضور مردم پررنگ بود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور مردم در راهپيمايي 35 سالگي انقلاب را نشانه وفاداری آنها به نظام اسلامي، امام راحل و شهدا دانست و گفت: عظمتي که مردم امروز در خيابان‌های همه شهرهای ايران اسلامي خلق كردند؛ حمایت خوبی از انقلاب است و در تاريخ ماندگار خواهد بود.

وی در مقايسه ي حضور امسال مردم باسال هاي ديگر گفت: آن قدر شلوغ بود كه نتوانستم مردم را ببينم و همينجا به همه سلام مي كنم و از همه تشكر مي‌كنم.

هاشمي در پاسخ به اين سئوال كه اين حضور چه پيامي براي تيم مذاكره كننده ي ايران دارد؟ گفت: پشتيباني بسيار قوي اي است كه بايد از آن استفاده كنند و همه ي منافع ملت را در نظر بگيرند.

فاطمه هاشمی وی را در این راهپیمایی همراهی می کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با پیوستن هاشمی به جمع راهپیمایی کنندگان عده ای شعار «صلی علی محمد یار امام خوش آمد» را سر دادند و عده ای دیگر نیز شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» و «مرگ بر آمریکا» سر دادند.