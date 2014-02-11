گلبانگ سربلندي در قم/ حضور حماسي مردم در راهپيمايي 22 بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، راهپيمايي حماسي 22 بهمن از ساعت 9 صبح از مسيرهاي دهگانه به سمت ميعادگاه اوليه راهپيمايان در ميدان شهيد مطهري آغاز شده و خيل كثير جمعيت دقايق پيش از ميدان شهيد مطهري به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) حركت كردهاند.
حضور مردم در اين مراسم به گونهاي است كه حركت راهپيمايان به سمت حرم مطهر به كندي پيش ميرود.
راهپيمايان در طول مسير در حمايت از ولايت فقيه و نشان دادن انزجار و نفرت از آمريكا و اسرائيل شعارهاي متنوعي سر ميدهند.
كودكان، نوجوانان و جوانان پرچم مقدس جمهوري اسلامي ايران، تصاويري از حضرت امام و مقام معظم رهبري در دست دارند و همگام با خانوادههاي خود شعارهاي ضداستكباري سر ميدهند.
طلاب خارجي و خانوادههايشان نيز در اين راهپيمايي حضور پررنگي دارند و پلاكاردها و دست نوشتههايي با مضامين ضداستكباري به زبان انگليسي در دست دارند.
راهپيمايان پس از حضور در حرم مطهر حضرت معصومه(س) از سخنان دكتر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي بهرهمند خواهند شد.
در بخشهاي پنج گانه استان قم نيز راهپیمایی مشابه با حضور اهالی غیور و متدین روستاها و شهرهای تابعه در حال برگزاري است.
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