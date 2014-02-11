به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت خودروسازی ریماک فعلا قصد دارد فقط 88 نسخه از این مدل را تولید کند اما در این بین شایعاتی شنیده می شود مبنی بر اینکه این محصول در سال 2015 و با قیمت هر دستگاه یک میلیون دلار روانه بازار می شود.

باتری 91 کیلووات ساعتی این خودرو سرعت فوق سریعی را برای 4 موتور الکتریکی ایجاد می کند که هر یک در بالای چرخ ها قرار گرفته اند. هر یک از این سیستم به طور مجزا و مستقل کار می کنند و در هر ثانیه می توانند صدها بار، شتاب بگیرند و از شتاب خود بکاهند - سیستمی که ریماک آن را بردار گشتاور کل چرخ AWTV می خواند.

این خودرو می تواند طی 2.8 ثانیه از سرعت صفر به 100 کیلومتر در ساعت برسد.

این خودرو توسط "میت ریماک" 24 ساله اهل کروات ساخته شده است. وی گفت: ما کار را از یک کاغذ سفید آغاز کرده و ایده این بود که یک ابرخودروی استثنایی با مفهوم نیرومحرکه جدید بسازیم.

در مقام مقایسه می توان گفت سریع ترین خودروی جهان به نام "بوگاتی ویرون سوپر اسپورت" در 2.4 ثانیه از صفر به صد می رسد که خوردویی بنزینی است.

از بین خودروهای فوق سریع جهان می توان به چهارمین خودروی بنزینی سریع موسوم به "سالین اس 7 توین توربو" اشاره کرد که طی 2.8 ثانیه از صفر تا صد کیلومتر در ثانیه می رسد که از این نظر با ریماک قابل مقایسه است.

اگرچه این شرکت به طور رسمی اعلام نکرده است که "کانسپت وان " را چه زمانی به بازار عرضه می کند اما شایعات حاکی از آن است که این خودرو سال آینده روانه بازار خواهد شد.

طراح خوردوی کانسپت وان اظهار داشت آنچه که ما اینجا داریم یک ابرخودروی کاملا عملیاتی است که به اندازه بوگاتی قدرت دارد و به شیک و لوکسی بنتلی است همه اینها در حالی است که خودروی ما حتی قطره ای هم بنزین مصرف نمی کند.

ریماک همچنین بر روی خودروی الکتریکی ارزان تری به نام e-M3 – موسوم به هیولای سبز- کار کرده است با این حال قیمت و زمان عرضه این خودرو نیز اعلام نشده است.

این خودرو می تواند طی 3.3 ثانیه از سرعت صفر به 100 کیلومتر بر ساعت برسد. این خودرو با خودروی برقی مدل Leaf نیسان قابل مقایسه است.