مبادلات 71 میلیارد دلاری ایران با 178 کشور دنیا در 10 ماهه امسال

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران اعلام کرد: ايران هم‌اكنون با 178 كشور دنيا روابط تجاري دارد و حجم مبادلات بازرگاني ايران با ساير كشورها تا ابتداي بهمن‌ماه سالجاري به رقم 71 ميليارد و 384 ميليون دلار رسيد كه سهم صادرات غيرنفتي جمهوري اسلامي ايران با احتساب ميعانات گازي از اين ميزان 33 ميليارد و 788 ميليون دلار بود.

صادرات غيرنفتي ايران در حال حاضر بيش از 3 هزار و 449 رديف تعرفه‌اي انواع كالا را شامل مي‌شود كه اين موضوع نشان‌دهنده توانمندي‌ها و تنوع صادراتي جمهوري اسلامي ايران است.

گمرك ايران در گزارشي به بررسي صادرات گروه‌هاي مختلف كالايي و سهم هر يك از گروه‌هاي كالايي از كل صادرات غيرنفتي بدون احتساب صادرات ميعانات گازي تا ابتداي بهمن‌ماه سال جاري پرداخته است:

صادرات حيوانات زنده و محصولات حيواني

جمهوري اسلامي ايران موفق شد تا ابتداي بهمن‌ماه سالجاري به ميزان 717 ميليون و863 هزار دلار انواع حيوانات زنده و محصولات حيواني به ساير كشورها صادر كند. اين بخش 2 و هشت دهم از ارزش كل صادرات ايران به را خود اختصاص داده است.

محصولات نباتي

محصولات نباتي در بخش كشاورزي جمهوري اسلامي ايران در مدت ياد شده 2 ميليارد و 281 ميليون و 62 هزار دلار براي ميهن عزيزمان ارزآوري داشته است. محصولات نباتي 9 درصد از صادرات غيرنفتي ايران را در سالجاري به خود اختصاص داد.

صنايع غذايي

صادرات بخش صنايع غذايي جمهوري اسلامي ايران در سالجاري به يك ميليارد و 66 ميليون و 482 هزار دلار رسيد. صنايع غذايي ايران 4 و دو دهم كل صادرات غيرنفتي كشورمان را به خود اختصاص داده است.

محصولات معدني

محصولات معدني ايران در سالجاري موفق شد به ميزان 6 ميليارد و 799 ميليون و 734 هزار دلار ارزآوري براي كشور داشته باشد. محصولات معدني هم‌اكنون 27 درصد از كل صادرات غيرنفتي جمهوري اسلامي ايران را به خود اختصاص داده است.

محصولات صنايع شيميايي

صادرات محصولات صنايع شيميايي تا ابتداي بهمن‌ماه سالجاري به رقم 4ميليارد و 988 ميليون و 115 هزار دلار رسيد. سهم اين بخش از صنعت كشورمان از كل صادرات غيرنفتي در اين مدت 19 و هفت دهم درصد بود.

مواد پلاستيكي و اشياء ساخته شده از اين مواد

ارزآوري صنعت پلاستيك و اشياء ساخته شده از اين مواد در سالجاري به ميزان 3 ميليارد و 547 ميليون و 199 هزار دلار بود. براساس بررسي بعمل آمده در مجموع 14 درصد از ارزش كل صادرات غيرنفتي ايران به اين صنعت اختصاص يافته است.

مواد نساجي و مصنوعات از اين مواد

صادرات مواد نساجي و مصنوعات از اين مواد در اين مدت به 826 ميليون و 293 هزار دلار رسيد. اين بخش سهم 3 و سه دهم درصي از كل صادرات غيرنفتي جمهوري اسلامي ايران را به خود اختصاص داده است.

مصنوعات از سنگ، گچ، سيمان و سراميك

اين بخش از صنعت كشورمان موفق شد به ميزان 854 ميليون و 91 هزار دلار در سالجاري ارزآوري داشته باشد و 3 و چهار دهم از كل صادرات غيرنفتي ايران را در سالجاري به خود اختصاص دهد.

فلزات معمولي و مصنوعات آنها

جمهوري اسلامي ايران تا ابتداي بهمن‌ماه سالجاري به ميزان 2 ميليارد و 676 ميليون و 179 هزاردلار انواع فلزات معمولي و مصنوعات آنها را صادر كرد. سهم اين صنعت از ارزش كل صادرات ايران به ميزان 10 و 6 دهم درصد است.

وسايط نقليه زميني، هوايي و آبي

ميزان صادرات اين بخش از صنعت ايران تا ابتداي بهمن‌ماه سالجاري به رقم 327 ميليون و 451 هزار دلار رسيد و يك و سه دهم درصد از ارزش كل صادرات غيرنفتي ايران به اين صنعت اختصاص يافت.

ماشين‌آلات و ادوات مكانيكي، ادوات برقي و تلويزيون

اين بخش از صنعت ايران در سالجاري موفق شد، 675 ميليون و 977 هزار دلار ارزآوري داشته باشد و در مجموع 2 و هفت دهم از صادرات غيرنفتي جمهوري اسلامي ايران را در سالجاري به خود اختصاص دهد.

اين گزارش مي‌افزايد: صادرات غيرنفتي ايران بدون احتساب ميعانات گازي در اين مدت 25 ميليارد و 267 ميليون و 280 هزار دلار بوده است.