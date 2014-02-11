ترويج امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي عمومي و همگاني است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی شامگاه دوشنبه در نشست ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر جامعه را از گونه ناپاکی و فسادی می آلاید و این همان اولویت کاری مسئولان در نظام جمهوری اسلامی است.

وی با اشاره به هجمه های فرهنگی دشمنان بر عليه جمهوري اسلامي ايران با بدو پيروزي انقلاب تاكنون افزود: استفاده از روش های تاثیرگذار و جوان پسند در حوزه امر به معروف و نهی از منکرات در جامعه بازخورد بهتری دارد.

استاندار کردستان بیان کرد: برخوردهای مناسب، تذکرهای لسانی و استفاده از شیوه های مناسب معروفات می تواند منکرات را در جامعه ای اسلامی از بین ببرد.

زاهدی یادآور شد: کنار گذاشتن روش های سنتی در امر به معروف و نهی از منکر بازخورد بهتری دارد و استفاده از روش های جوان پسندانه و روانشناختی می تواند در تحقق اهداف نظام اسلامی بیشتر موثر باشد.

وی با اشاره به این مطلب که اسستان کردستان امن ترین و متدین ترین مردم کشور هستند، ادامه داد: زمینه برای رفاه و آسایش مردم باید فراهم شود و در کنار آن ترویج معروفات صورت گیرد.

استاندار کردستان گفت: پارک ‌ها فضاهای آرامش و امنیت مردم هستند و باید در اداره و سازماندهی این فضاها به گونه ‌ای رفتار شود که ضمن افزایش بیش از پیش حضور مردم، مانع از بروز و ظهور منکرات شد.

350 هسته تذکر لسانی در کردستان راه اندازی شده است

معاون سیاسی امنیتی استاندار استان کردستان نيز در ادامه اين جلسه طي سخناني گفت: در حال حاضر در سطح استان 350 هسته تذکر لسانی راه اندازی شده است.

ایرج حسن زاده شامگاه اظهار داشت: همچنین در کردستان 393 شورای امر به معروف در ادارات تشکیل شده است.

وی با اشاره به این که در حال حاضر هزار و 182 شورای امر به معروف و نهی از منکر در سطح شهرستان ‌های استان فعالیت دارند، افزود: از ابتدای سال ‌جاری تا کنون سه هزار و 450 نفر از معتمدین و سه هزار و 780 نفر از کارکنان دولت آموزش ‌های امر به معروف و نهی از منکر دیده ‌اند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان با بیان این مطلب که اجرای سنت امر به معروف و نهی از منکر ضامن امنیت اجتماعی و اخلاقی در جامعه است، بیان کرد: باید با تعامل و همکاری لازم زمینه را برای ترویج و گسترش معروف ها در بین آحا جامعه به ویژه نسل جوان فراهم کنیم.

حسن زاده یادآور شد: دشمن به دنبال ترویج منکرات در جامعه ای اسلامی است و باید با تعامل و هم فکری فتنه های دشمنان نظام و اسلام را خنثی کنیم.

وی ادامه داد: به یاری خداوند متعال و همکاری دستگاه های مربوطه در حال حاضر استان کردستان یکی از استان های برتر کشور به لحاظ آموزش معتمدین و شوراهی آموزش در امر به معروف و نهی از منکر هستیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سطح استان تا کنون 119 نشست و همایش امر به معروف و نهی از منکر اجرا شده است.

حسن زاده با اشاره به اهمیت تشکیل شورا امر به معروف و نهی از منکرات در ادارات استان اظهار داشت: انتظار می رود اداراتی که تا کنون این شورا را تشکیل نداده اند در کمترین زمان ممکن شورای امر به معرف و نهی از منکر را تشکیل دهند.

وی با تاکید بر این امر که اصرار بر معروفات، منکرات را در جامعه از بین می برد، افزود: نظارت بر اماکن عمومی و آموزش احکام شرعی به طیف‌‌ های مختلف باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان از تشکیل شورا های حجاب و عفاف در سطح استان خبر داد و بیان کرد: اجرایی نمودن اصل ششم قانون اساسی و ارتقای جایگاه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در افکار عمومی یکی از وظایف اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر است.

حسن زاده یادآور شد: دشمن به دنبال نابود کردن فرهنگ اصیل ایرانی – اسلامی است و باید با بصیرت افزایی، امر به معروف و نهی از منکر توطعه آنها را خنثی کنیم.